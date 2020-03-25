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كُتّاب وآراء
خرق حالة الطوارئ يورط 6 أشخاص بمدينة تنغير
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة تنغير، اليوم الأربعاء، من إيقاف ستّة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في العصيان وعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد، منذ الـ20 من الشهر الجاري.
مصدر أمني أورد لهسبريس أن الموقوفين يقطنون بمركز مدينة تنغير، وجرى إيقافهم على خلفية خرقهم لحالة الطوارئ الصحية المعلنة من قبل السلطات العمومية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن المعنيين جرى إيقافهم بالشارع العام على خلفية عدم امتثالهم للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وقد وُضع الموقوفون رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتحقيق، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بعدما جرى اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتفادي انتشار "فيروس كورونا" الخطير.