محكمة الرماني تمدد "الحراسة النظرية" لابن برلماني

هسبريس من الرباط

قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرماني، الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق ابن نائب برلماني، لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.

وكشفت التحقيقات أن بندقية الصيد، التي أطلق منها ابن البرلماني الرصاص على قطيع من الأغنام بجوار ضيعة فلاحية يكتريها والده في إطار برنامج كراء الأراضي الفلاحية لمستثمرين بجماعة البراشوية، في وضعية غير قانونية؛ لأن مالكها لم يجدد رخصة القنص وحمل السلاح.

وأوردت مصادر مقربة من القضية أن هناك محاولات لإقناع الضحية، الذي سبق أن نشر على شريط فيديو يلتمس فيه تدخل الملك محمد السادس، بالتنازل للمعتدي.

وسبق لسكان دوار المباركيين أن نظّموا وقفات احتجاجية ومسيرات عديدة، منددين بما يتعرضون له من مضايقات وتهديدات من طرف ابن البرلماني.