24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين (5.00)

  2. وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)

  3. ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)

  4. أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)

  5. هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | محكمة الرماني تمدد "الحراسة النظرية" لابن برلماني

محكمة الرماني تمدد "الحراسة النظرية" لابن برلماني

محكمة الرماني تمدد "الحراسة النظرية" لابن برلماني
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:05

قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرماني، الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق ابن نائب برلماني، لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.

وكشفت التحقيقات أن بندقية الصيد، التي أطلق منها ابن البرلماني الرصاص على قطيع من الأغنام بجوار ضيعة فلاحية يكتريها والده في إطار برنامج كراء الأراضي الفلاحية لمستثمرين بجماعة البراشوية، في وضعية غير قانونية؛ لأن مالكها لم يجدد رخصة القنص وحمل السلاح.

وأوردت مصادر مقربة من القضية أن هناك محاولات لإقناع الضحية، الذي سبق أن نشر على شريط فيديو يلتمس فيه تدخل الملك محمد السادس، بالتنازل للمعتدي.

وسبق لسكان دوار المباركيين أن نظّموا وقفات احتجاجية ومسيرات عديدة، منددين بما يتعرضون له من مضايقات وتهديدات من طرف ابن البرلماني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.