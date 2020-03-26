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كُتّاب وآراء
العثور على قذيفة من مخلفات الاستعمار بغفساي
فجّرت فرقة تابعة لمصالح الهندسة العسكرية بالحامية العسكرية بتازة، زوال أمس، قذيفة حربية تعود إلى الفترة الاستعمارية، عثر عليها، يوم الثلاثاء، بدوار الدواهر التابع للجماعة الترابية تبوذة الكائنة ضواحي غفساي.
وجرى إتلاف هذه القذيفة بتفجيرها بشكل آمن في مكان خلاء وفق ما أوردته مصادر هسبريس، التي أفادت بأن هذه القنبلة عثور عليها أحد القرويين مطمورة حين كان يقوم بالحفر قرب منزله بالدوار المذكور.
وكانت السلطات المحلية لقيادة تافرانت وعناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ قد ضربت، إثر اكتشاف هذا الجسم الموقوت، حراسة مشددة، قبل إبطال مفعوله بإتلافه من طرف خبراء القوات المسلحة الملكية.