24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مباراة أتلانتا وفالنسيا .. "قنبلة بيولوجية" وراء نشر كورونا بأوروبا‬ (5.00)

  2. ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)

  3. أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)

  4. الحجر الصحي (5.00)

  5. "كورونا" .. العلاقة بين العلم والدين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | العثور على قذيفة من مخلفات الاستعمار بغفساي

العثور على قذيفة من مخلفات الاستعمار بغفساي

العثور على قذيفة من مخلفات الاستعمار بغفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 26 مارس 2020 - 00:25

فجّرت فرقة تابعة لمصالح الهندسة العسكرية بالحامية العسكرية بتازة، زوال أمس، قذيفة حربية تعود إلى الفترة الاستعمارية، عثر عليها، يوم الثلاثاء، بدوار الدواهر التابع للجماعة الترابية تبوذة الكائنة ضواحي غفساي.

وجرى إتلاف هذه القذيفة بتفجيرها بشكل آمن في مكان خلاء وفق ما أوردته مصادر هسبريس، التي أفادت بأن هذه القنبلة عثور عليها أحد القرويين مطمورة حين كان يقوم بالحفر قرب منزله بالدوار المذكور.

وكانت السلطات المحلية لقيادة تافرانت وعناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ قد ضربت، إثر اكتشاف هذا الجسم الموقوت، حراسة مشددة، قبل إبطال مفعوله بإتلافه من طرف خبراء القوات المسلحة الملكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.