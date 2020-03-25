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خرق "الطوارئ" يوقف 5 أشخاص بالقصر الكبير
الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:35
أوقفت عناصر أمنية بمدينة القصر الكبير خمسة أشخاص بأحياء مختلفة بالمدينة ذاتها، من بينهم قاصر.
وأوضحت مصادر هسبريس أن سبب إيقاف الأشخاص الخمسة يرجع إلى رفضهم الاستجابة للقرار المرتبط بحالة الطوارئ الصحية، التي تعرفها البلاد في الوقت الراهن.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين، وهم من مواليد 1984 و1998 و1998 و1986 و2004، وُضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة.