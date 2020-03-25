24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)

  2. ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)

  3. أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)

  4. هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" (5.00)

  5. الحجر الصحي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خرق "الطوارئ" يوقف 5 أشخاص بالقصر الكبير

خرق "الطوارئ" يوقف 5 أشخاص بالقصر الكبير

خرق "الطوارئ" يوقف 5 أشخاص بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:35

أوقفت عناصر أمنية بمدينة القصر الكبير خمسة أشخاص بأحياء مختلفة بالمدينة ذاتها، من بينهم قاصر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن سبب إيقاف الأشخاص الخمسة يرجع إلى رفضهم الاستجابة للقرار المرتبط بحالة الطوارئ الصحية، التي تعرفها البلاد في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين، وهم من مواليد 1984 و1998 و1998 و1986 و2004، وُضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.