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كُتّاب وآراء
درك زاوية الشيخ يوقف أشخاصا نشروا وقائع كاذبة
أوقفت مصالح الدرك الملكي بزاوية الشيخ بإقليم بني ملال، اليوم، أربعة أفراد بشبهة خرق الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية، وبث وتوزيع وقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وأفادت مصادر هسبريس، أن الأشخاص الأربعة الذين يقطنون بزاوية الشيخ وتتراوح أعمارهم ما بين 24 و30 سنة، قاموا بتصوير فيديو ونشروه على شبكة التواصل الاجتماعي، مساء أمس، زاعمين من خلاله إصابة أسرة سبق توجيهها من عيادة طبية بالمدينة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال بفيروس "كورونا".
وذكرت المصادر ذاتها، أن التحاليل الطبية أثبتت عدم إصابة الحالات المشكوك في إصابتها بفيروس "كورونا"، وأن الأشخاص الأربعة تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار متابعتهم بالمنسوب إليهم.