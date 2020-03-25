24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
- خبير صيني يوصي بوصفة تقليدية لعلاج المصابين بفيروس "كورونا"
- تعافي مريضة يجلب تنويهات لأطر الفقيه بنصالح
- أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة
- حصيلة وفيات فيروس "كورونا" تتخطى 20 ألفا
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)
- 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب - (473)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (192)
- باستثناء الأمن والصحة .. كورونا يؤجل الترقيات ومباريات التوظيف - (149)
- تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي - (134)
- المغرب يوضح رسميا تفاصيل استعمال دواء علاج فيروس "كورونا" - (101)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خرق قرار تقييد الحركة يوقف 15 شخصا بخريبكة
تطبيقا لقرار تقييد الحركة المرتبط بحالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد منذ أيام، أوقفت عناصر أمنية بمدينة خريبكة، اليوم، ثمانية أشخاص رفضوا ملازمة بيوتهم، وتواجدوا بالشارع العام دون سند قانوني.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الأشخاص المذكورين جرى إيقافهم بأحياء سكنية مختلفة بخريبكة، دون أن يتوفر بعضهم على "الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي"، في حين تمادى آخرون في التواجد بالشارع العام دون مبررات مقنعة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر الجريدة إن عناصر أمنية داهمت قاعة لألعاب البلياردو، عشية أمس، وأوقفت خمسة شبّان خرقوا قرار تقييد الحركة بسبب حالة الطوارئ الصحية. كما جرى إيقاف صاحب قاعة الألعاب.
وإلى جانب الموقوفين الأربعة عشر، بين الأمس واليوم، أوقفت عناصر أمنية شخصا تواجد بالشارع العام وهو في حالة سكر، إذ جرى وضع الجميع رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
لماذا ليس هناك مخطط لايصال المؤونة لهم ولأطفالهم وذويهم !!
علامة استفهام كبرى وتجاهل ليس له معنى !!