خرق قرار تقييد الحركة يوقف 15 شخصا بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

تطبيقا لقرار تقييد الحركة المرتبط بحالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد منذ أيام، أوقفت عناصر أمنية بمدينة خريبكة، اليوم، ثمانية أشخاص رفضوا ملازمة بيوتهم، وتواجدوا بالشارع العام دون سند قانوني.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الأشخاص المذكورين جرى إيقافهم بأحياء سكنية مختلفة بخريبكة، دون أن يتوفر بعضهم على "الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي"، في حين تمادى آخرون في التواجد بالشارع العام دون مبررات مقنعة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر الجريدة إن عناصر أمنية داهمت قاعة لألعاب البلياردو، عشية أمس، وأوقفت خمسة شبّان خرقوا قرار تقييد الحركة بسبب حالة الطوارئ الصحية. كما جرى إيقاف صاحب قاعة الألعاب.

وإلى جانب الموقوفين الأربعة عشر، بين الأمس واليوم، أوقفت عناصر أمنية شخصا تواجد بالشارع العام وهو في حالة سكر، إذ جرى وضع الجميع رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة.