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الرئيسية | حوادث | خرق قرار تقييد الحركة يوقف 15 شخصا بخريبكة

خرق قرار تقييد الحركة يوقف 15 شخصا بخريبكة

خرق قرار تقييد الحركة يوقف 15 شخصا بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:34

تطبيقا لقرار تقييد الحركة المرتبط بحالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد منذ أيام، أوقفت عناصر أمنية بمدينة خريبكة، اليوم، ثمانية أشخاص رفضوا ملازمة بيوتهم، وتواجدوا بالشارع العام دون سند قانوني.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الأشخاص المذكورين جرى إيقافهم بأحياء سكنية مختلفة بخريبكة، دون أن يتوفر بعضهم على "الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي"، في حين تمادى آخرون في التواجد بالشارع العام دون مبررات مقنعة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر الجريدة إن عناصر أمنية داهمت قاعة لألعاب البلياردو، عشية أمس، وأوقفت خمسة شبّان خرقوا قرار تقييد الحركة بسبب حالة الطوارئ الصحية. كما جرى إيقاف صاحب قاعة الألعاب.

وإلى جانب الموقوفين الأربعة عشر، بين الأمس واليوم، أوقفت عناصر أمنية شخصا تواجد بالشارع العام وهو في حالة سكر، إذ جرى وضع الجميع رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Jawhara الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:41
واعباد الله شنو للي مفهمتوش فجملة كلسوا فديوركم ؟ راني قلتها هادي أسبوع راه المغرب معندوش الإمكانيات الطبية اللازمة وحتى المصحات الخاصة ليست لها كفاءة للتعامل مع هذا الفيروس كنشوف فيديوهات لتحذير الناس بالبقاء فالبيوت و الناس خارجين ماقهرتهم شمس ماخلعاتهم شتا.شعب كاموني (أعتذر عن التشبيه ) ولكن واحد النوع ماينفع معاه غي لعصا ومن موراها الحبس لأنه معندوش أدنى اعتبار لذاته فمابالك بالآخرين ! هنا بأوروبا الوضع كارثي و الأطباء يطلبون منا ملازمة بيوتنا لأنهم يخافون إذا استمرت الأرقام في الإرتفاع أن لايستطيعون مساعدتنا و لايريدون أن نوصلهم لمرحلة الإختيار: بمعنى من له الأحقية في العيش أكثر.أنصحكم بالولوج إلى صفحات الأخبار الإيطالية والإسبانية لمعرفة الوضع هناك وحتى يتعظ من لم يتعظ .عندما رأيت في المغرب كيف تم نقل مريضة وسيدة ترافقها في سيارة.الإسعاف بدون أدنى شروط الوقاية صدمت.أصبحنا لا نخرج مخافة أن نعود في صناديق إلى بلادنا أولا نعود .هالعااار كلسوا فديوركم للي بغا يطلب الله يطلبه وهو ساد عليه بابه ماشي بالتهليل والتكبير فالزناقي .هناك فيروس أشد فتكا من كوفيد-19 ألا وهو الجهل .
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20
2 - rachid الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:46
هؤلاء الاغبياء الذين لا يستوعبون خطورة الامر يشكلون خطرا على المجتمع لدى على الدولة حماية الفئة العاقلة من لفئة الجاهلة حفظ الله المغرب والمغاربة
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18
3 - رضوان الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:47
ليت الأمن الوطني يبقى دائما على يقظة وتعبئة تامة ليس في أيام الطوارئ فحسب ولكن على مدار أيام السنة ليسود الأمن والأمان في البلاد .
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13
4 - daoudi الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:48
يأيها الدين أمنوا قوا أنفسكم وأهلكم (من يخالف أمر الدولة فهو ضالم أولا لنفسه وللناس جميعا) يجب أن نكون على كلمة واحدة هناك خطر
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9
5 - فرحات الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:52
بلادة وغباء کيف لهؤلاء ان يعبثوا بحياتهم وحياة الآخرين .الوقاية خير من العلاج اية حضارة هاته . على المحكمة ان تطبق اقصى العقوبات على هؤلاء المستهترون بقرار الحضر المفروض
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6 - Samir الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:54
ينبغي كذلك إلغاء حملة النشيد الوطني لأن سكان الازقة والتجمعات الداخلية التي لا منفذ لها على الشارع تخرج الشارع وتتجمهر وهنا قد تقع الكارثة
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7 - كمال الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:54
الله يهدي الجميع، وخريبگة ستكون بؤرة تفشى الفيروس مع العلم أن أكثر من أبناء مدينة واد زم السراغنة خريبگة كلهم يهاجرون صوب إيطاليا، حفض الله إخواننا المهاجرين في بقاع العالم الله أما بلغنا رمضان يارب
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8 - يونس أوسلو الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:58
الفرق بين الغباء و الوباء حرف واحد. ما نلاحظ انتشاره في المغرب لحدود هذه اللحظة هو الغباء.
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9 - الفارابي الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:01
اللهم نسألك العفو و العافية و النجاة من البلاء و الوباء و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما
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10 - وفاء الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:01
العصا لمن يعصى هذا هو الحل ما فهمتش اشنو القصد من هذه السلوكات واش الجهل ولا قصوحية الراس ولا قلة العصا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لعنوا الشيطان وتعاونوا مع البلاد نفوتوا هادشي بسلام
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11 - دحمان بوجمعة الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:03
ما هو مصير الأشخاص الذين ليس لهم ما ياكلون وما يقدمون لعوائلهم داخل أكواخهم وغرفهم فوق السطوح في الأحياء الشعبية وبراريكهم في أحزمة الفقر ؟؟
لماذا ليس هناك مخطط لايصال المؤونة لهم ولأطفالهم وذويهم !!
علامة استفهام كبرى وتجاهل ليس له معنى !!
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12 - كلمة حق الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:03
انا بكل صدق ووعي بالمسؤولية اتمنى لو تستخدم قوات الأمن من شرطة ودرك وقوات مساعدة الضرب والتعنيف مع كل سفيه ومستهثر بالقانون وسترى أن شيم الأخلاق قد سمت في بلدنا الحبيب..
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13 - خريبكي الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:22
فالحقيقة السلطات دارت حملة توعوية وصل صداها داخل البيوت وبلباقة أما في هاد الضرف الحالي فله الإختيار إما الدخول وإما الهرماكة تحية لرجال الساهرين على سلامة وصحة المواطن
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