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كُتّاب وآراء
عائد من هولندا يتنفس الصعداء بخلوّه من كورونا
كشفت نتيجة التحاليل المخبرية، التي خضع لها شخص يبلغ من العمر 80 سنة، مساء أمس، خلوه من أعراض فيروس "كورونا" المستجد، وفق إفادة مصدر طبي أكد أن المندوبية الإقليمية بتنغير توصلت بنتيجة التحاليل من المعهد الوطني للصحة بالرباط.
ووفق المصدر ذاته، فإن التحاليل المخبرية التي خضع لها المعني بالأمر جاءت سلبية، مشيرا إلى أن شعوره بإعياء بعد عودته منتصف الشهر الجاري من هولندا، مصحوبا بارتفاع درجة الحرارة، جعلاه يتصل بالمستشفى، معتقدا أنه مصاب بهذا الفيروس الخطير.
وذكر المصدر ذاته، أن عينات أحد الأشخاص من مدينة قلعة مكونة نقلت قبل قليل إلى الرباط، من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من إصابته أو العكس.