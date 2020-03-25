24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)

  2. أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)

  3. الحجر الصحي (5.00)

  4. "كورونا" .. العلاقة بين العلم والدين (5.00)

  5. ادخلوا مساكنكم.. (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عائد من هولندا يتنفس الصعداء بخلوّه من كورونا

عائد من هولندا يتنفس الصعداء بخلوّه من كورونا

عائد من هولندا يتنفس الصعداء بخلوّه من كورونا
هسبريس من تنغير
الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:20

كشفت نتيجة التحاليل المخبرية، التي خضع لها شخص يبلغ من العمر 80 سنة، مساء أمس، خلوه من أعراض فيروس "كورونا" المستجد، وفق إفادة مصدر طبي أكد أن المندوبية الإقليمية بتنغير توصلت بنتيجة التحاليل من المعهد الوطني للصحة بالرباط.

ووفق المصدر ذاته، فإن التحاليل المخبرية التي خضع لها المعني بالأمر جاءت سلبية، مشيرا إلى أن شعوره بإعياء بعد عودته منتصف الشهر الجاري من هولندا، مصحوبا بارتفاع درجة الحرارة، جعلاه يتصل بالمستشفى، معتقدا أنه مصاب بهذا الفيروس الخطير.

وذكر المصدر ذاته، أن عينات أحد الأشخاص من مدينة قلعة مكونة نقلت قبل قليل إلى الرباط، من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من إصابته أو العكس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.