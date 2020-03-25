حصيلة مصابي كورونا تصل عشر حالات بسبتة

جمال سماحي من تطوان

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بسبتة المحتلة، اليوم، إلى عشر حالات، بعد تسجيل نتيجة إيجابية لاختبار خضع له جار وصديق السبعيني الذي تأكدت إصابته بالفيروس، أمس الثلاثاء، وأخضع للحجر الصحي بالمستشفى الجامعي بالمدينة.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن "الحالة الجديدة المسجلة، وُضعت بالعناية المركزة بمصحة 'لوماكولمنار' كإجراء وقائي"، مضيفة أنه "لحظة نقله إليها، كان يعاني من صعوبات في التنفس، وجاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أخضع لها إيجابية".

وبحسب المصدر الإعلامي ذاته، فإن "الحالة المسجلة هي العاشرة بالمدينة، والثانية التي تطلبت إدخالها المستشفى، ووضعها بوحدة العناية المركزة"، مشيرا إلى أن "الحالات الثمانية الأخرى وضعها الصحي مستقر، وأخضعت للعزل الصحي بمنازلها".