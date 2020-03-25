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الرئيسية | حوادث | أمن تنغير يوقف 10 أشخاص خرقوا "حالة الطوارئ"

أمن تنغير يوقف 10 أشخاص خرقوا "حالة الطوارئ"

أمن تنغير يوقف 10 أشخاص خرقوا "حالة الطوارئ"
هسبريس من تنغير
الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:50

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بمدينة تنغير، اليوم، من توقيف 10 أشخاص يتجولون بالشارع العام دون سند قانوني، ورفضهم ملازمة بيوتهم، وعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية والعصيان.

وأفاد مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير، أوقفت المعنيين بالأمر لعدم توفرهم على شهادة التنقل الاستثنائية، والتجول في الشارع العام دون مبررات مقنعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الموقوفين سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، من أجل تهم خرق قرار تقييد الحركة بسبب حالة الطوارئ الصحية، وعدم الامتثال والعصيان، تطبيقا لقرار تقييد الحركة المرتبط بحالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد منذ الـ20 من الشهر الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - SOLUTION! الخميس 26 مارس 2020 - 00:07
الكثير من ناس ديال تنغير، كل ثانية يشكون بدون أي سبب معقول، وراسهم قاسح بزاف بزاف!

ويتمردون ليس على المخزن فحسب بل على كل سكان الجهات الأخرى في المغرب، خصوصا صحراوة،لعروبية، فاسيين، شماليين...

يجب الصرامة والزجر الشديدين مع هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون خطرا حقيقيا على وحدة البلاد !
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