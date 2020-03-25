أمن تنغير يوقف 10 أشخاص خرقوا "حالة الطوارئ"

هسبريس من تنغير

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بمدينة تنغير، اليوم، من توقيف 10 أشخاص يتجولون بالشارع العام دون سند قانوني، ورفضهم ملازمة بيوتهم، وعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية والعصيان.

وأفاد مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير، أوقفت المعنيين بالأمر لعدم توفرهم على شهادة التنقل الاستثنائية، والتجول في الشارع العام دون مبررات مقنعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الموقوفين سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، من أجل تهم خرق قرار تقييد الحركة بسبب حالة الطوارئ الصحية، وعدم الامتثال والعصيان، تطبيقا لقرار تقييد الحركة المرتبط بحالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد منذ الـ20 من الشهر الجاري.