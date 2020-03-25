24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
- خبير صيني يوصي بوصفة تقليدية لعلاج المصابين بفيروس "كورونا"
- تعافي مريضة يجلب تنويهات لأطر الفقيه بنصالح
- أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة
- حصيلة وفيات فيروس "كورونا" تتخطى 20 ألفا
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)
- 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب - (474)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (192)
- باستثناء الأمن والصحة .. كورونا يؤجل الترقيات ومباريات التوظيف - (151)
- تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي - (138)
- المغرب يوضح رسميا تفاصيل استعمال دواء علاج فيروس "كورونا" - (105)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن تنغير يوقف 10 أشخاص خرقوا "حالة الطوارئ"
تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بمدينة تنغير، اليوم، من توقيف 10 أشخاص يتجولون بالشارع العام دون سند قانوني، ورفضهم ملازمة بيوتهم، وعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية والعصيان.
وأفاد مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير، أوقفت المعنيين بالأمر لعدم توفرهم على شهادة التنقل الاستثنائية، والتجول في الشارع العام دون مبررات مقنعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الموقوفين سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، من أجل تهم خرق قرار تقييد الحركة بسبب حالة الطوارئ الصحية، وعدم الامتثال والعصيان، تطبيقا لقرار تقييد الحركة المرتبط بحالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد منذ الـ20 من الشهر الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ويتمردون ليس على المخزن فحسب بل على كل سكان الجهات الأخرى في المغرب، خصوصا صحراوة،لعروبية، فاسيين، شماليين...
يجب الصرامة والزجر الشديدين مع هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون خطرا حقيقيا على وحدة البلاد !