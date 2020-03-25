24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
- خبير صيني يوصي بوصفة تقليدية لعلاج المصابين بفيروس "كورونا"
- تعافي مريضة يجلب تنويهات لأطر الفقيه بنصالح
- أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة
- حصيلة وفيات فيروس "كورونا" تتخطى 20 ألفا
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)
- 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب - (474)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (192)
- باستثناء الأمن والصحة .. كورونا يؤجل الترقيات ومباريات التوظيف - (150)
- تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي - (138)
- المغرب يوضح رسميا تفاصيل استعمال دواء علاج فيروس "كورونا" - (105)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ستة أشهر حبسا أول حكم لخرق الطوارئ بالقنيطرة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الأربعاء، أول حكم بالسجن في قضية خرق الطوارئ الصحية بالمغرب، حين حكمت القاضية، نعيمة أزداك، على شاب من أبناء المدينة، في ملف يتعلق بعصيان الطوارئ الصحية، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وأنجزت مسطرة البحث التمهيدي عناصر الدائرة الأمنية الثانية بالقنيطرة، وتوبع من خلالها الظنين لكونه عمل على تحريض مجموعة من الأشخاص على العصيان وعدم ملازمة المنازل، وعدم الامتثال للتعليمات المتعلقة بالطوارئ الصحية، وفي محاولة لنهيه عن الاستمرار في أفعاله، عمد الشاب إلى تعريض عناصر الشرطة للسب والشتم بكلام مخل بالحياء.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشاب المعني حاول مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والتحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح المفوه به بالشارع العام، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم.