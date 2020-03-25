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الرئيسية | حوادث | ستة أشهر حبسا أول حكم لخرق الطوارئ بالقنيطرة

ستة أشهر حبسا أول حكم لخرق الطوارئ بالقنيطرة

ستة أشهر حبسا أول حكم لخرق الطوارئ بالقنيطرة
المحجوب ادريوش
الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:20

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الأربعاء، أول حكم بالسجن في قضية خرق الطوارئ الصحية بالمغرب، حين حكمت القاضية، نعيمة أزداك، على شاب من أبناء المدينة، في ملف يتعلق بعصيان الطوارئ الصحية، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وأنجزت مسطرة البحث التمهيدي عناصر الدائرة الأمنية الثانية بالقنيطرة، وتوبع من خلالها الظنين لكونه عمل على تحريض مجموعة من الأشخاص على العصيان وعدم ملازمة المنازل، وعدم الامتثال للتعليمات المتعلقة بالطوارئ الصحية، وفي محاولة لنهيه عن الاستمرار في أفعاله، عمد الشاب إلى تعريض عناصر الشرطة للسب والشتم بكلام مخل بالحياء.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشاب المعني حاول مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والتحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح المفوه به بالشارع العام، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - yassine الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:25
حبذا لو كانت كذلك مع الاعمال الشاقة... يعرف بحق الكورفي و حق الرجال وحق يخدم العقل ديالو.
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78
2 - sanae الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:27
بعض الأحياء فمدينة فاس والو واش محترمين حالة الطوارىء وغالسين حدا القهاوي
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52
3 - من خارج وجدة الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:28
لو كان الحكم سنة لكان أفضل حتى يكون عبرة للآخرين
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48
4 - سلام عليكم الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:30
لا أحب ان اشمت في احد ولاكن دابة ابرد ليك راسك
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39
5 - هااام جدا الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:30
قليل بزاااف 6 سنين احسن كي يكون عبرة
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34
6 - mahboub الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:30
لابد من تشديد العقوبات على المخالفين والعاصيين والدين لا يمتتلون لاوامر لان هدا الفيروس خطير ونطلب من الله أن يرفع الباس علينا ويحفظنا جميعا.
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31
7 - citoyen الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:30
il n'a eu que ce qu' il mérite il y'a des gens qui se croient tout permis
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20
8 - Mehdi From Nowhere الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:31
زربتو عليه ..... ياريت لو تحاكمون سارقي المال العام بمثل هده السرعة وهده الشجاعة .... "العدل أساس الحكم"
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-49
9 - من بامبلونا الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:31
المغرب يواجه جائِحتين؛ الجهل وال Covid-19... الله يكون في عون السُّلطات التي لطالما اٌنتقدت ولطالما تعرضت للتبخيس والإنتقادات مُتناسين عملها الجبّار وما تقوم به من تضحيات جِسام. إلزموا بيوتكم يامستهترين.
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44
10 - بوتفوناست الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:32
يحي العدل ونتمنى أن يكون درسا للآخرين
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31
11 - الحق الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:34
هادا خاصو عامين. حتى يكون عبرة لمن لا يلتزمون بتعليمات السلطات. يالله تحاسب مع ظلوعك دابا
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6
12 - الشلح الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:34
قليلة جدا يا ريت لو كان الشهر هو السنة حتى يكون عبرة
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4
13 - Robinhood الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:34
كان يجلس في دارهم شهر معزز مكرم، واكل شارب مع عاءلته، دابا مشا يجلس ست شهور بزز منو، الله يهدي ماخلق.
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5
14 - الملاحظ الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:36
كان على القاضية الحكم بأكثر من ذلك حتى يكون عبرة للأخرين.....3سنوات مع الأعمال الشاقة و غرامة 10آلاف درهم.....
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2
15 - سعيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:37
حذاري من هذا القانون، ستمتلء السجون عن آخرها،
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-1
16 - Khalid الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:42
نشكر السلطات على مثل هكذا عقوبات.
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-2
17 - بوامر الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:43
ستة أشهر والله العظيم إلى قليلة في حقو. وخاصو يقضيها في سجن فلاحي باش اتعلم ويعرف ان الدولة كاينة وكتقوم بالواجب.
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18 - kamal الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:44
si seulement le jugement c'était les travaux forcés dans le désert
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19 - نواطنه الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:44
يستاهل كل من يستهتر بالقوانين التي هي اولا لمصلحته ومصلحة الشعب
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0
20 - مواطنة الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:47
مثل هده النماذج هي التي تساهم في انتشار الفيروسات الآدمية شكرا لتطبيق القانون لعله يكون عبرة لمن يحاول ان يخرق القانون ويتطاول على رجال السلطة.
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21 - حداوي مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:48
مالك يا ولدي....لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ...اللهم نسألك رحمتك و ندعوا بعضنا البعض الى احترام تعليمات الساهرين على صحتنا و أمننا جزاهم الله خيرا....
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22 - kamal الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:48
يحى العدل ولو كان مرا ليكون عبرة
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23 - مواطنة الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:53
تمنيت لو كان الحكم أكثر من ستة أشهر كم هو محظوظ هذا المجرم
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24 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:53
اوا ما حسن..شهر كاع نتاع الحجر الصحي. بالدار مع العاءلة....والا 6 شهور فالحبس مع لكطاطعية والشفارة..وبعيد على داركم...لا اريد التشفي ..ولكن " كما قال حميد الزهير....اللي دارها بيديه ....يفكها بسنيه.." ...مليح لك ..الجميع الذي لا يمتثل لأوامر ذوي الأمر منا.
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25 - chihab الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:53
حكم مخفف جدا كان يستحق أكثر لأنه اقترف جنحتين أول وأخطر جنحة أنه سب رجال الشرطة وهي إهانة موضف أثناء تاذية مهامه كان يجب أن يحترم هولاء الأبطال الذين يقدمون التضحيات ويقومون بعمل جبار ومضاعف اللّٰه سبحانه وتعالى هو من سوف يجازيهم على كل ما يقدموه للوطن والمواطنين والجنحة الثانية أنه خرق وحرض آخرين على العصيان
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26 - Abo malak الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:53
الله يهدي هاد الناس مزالين واخدين الأمور بالضحك يستاهل كثر باش يكون عبرة.
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