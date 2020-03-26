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الرئيسية | حوادث | أمن الفقيه بن صالح يوقف مخالفي "حالة الطوارئ"

أمن الفقيه بن صالح يوقف مخالفي "حالة الطوارئ"

أمن الفقيه بن صالح يوقف مخالفي "حالة الطوارئ"
حميد رزقي من الفقيه بنصالح
الخميس 26 مارس 2020 - 14:18

اضطرت مصالح الأمن بالفقيه بن صالح إلى توقيف ثلاثة أشخاص لمخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية؛ التي فرضتها السلطات العمومية لمحاصرة انتشار جائحة فيروس "كورونا" بالمملكة المغربية.

وتم توقيف الأشخاص المعنيين بسبب رفضهم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية والعصيان، رغم عمليات التوجيه والإرشاد التي تباشرها السلطات المحلية في هذا الشأن من أجل احترام القرارات الحكومية.

ويرتقب أن يتم عرض الموقوفين، بعد انتهاء مدة القانونية لتدابير الوضع رهن الحراسة النظرية، على أنظار النيابة العامة من أجل مواجههم بالتهم التي ينص عليها قانون حالة الطوارئ الصحية.

وفي السياق ذاته، قامت مصالح الأمن بسبت أولاد النمة، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، بتوقيف أزيد من 10 أشخاص بسبب عدم الامتثال.

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