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الرئيسية | حوادث | إحباط عملية تهريب "روافد خشبية" في تونفيت

إحباط عملية تهريب "روافد خشبية" في تونفيت

إحباط عملية تهريب "روافد خشبية" في تونفيت
هسبريس من ميدلت
الجمعة 27 مارس 2020 - 03:15

أحبطت عناصر المياه والغابات بتونفيت، إقليم ميدلت، عملية تهريب روافد خشبية.

ووفق مصدر من المياه والغابات، فإن "التدخل، الذي دام لساعات، أسفر عن حجز 3 بغال ومنشار ميكانيكي وفأسين، علاوة على 8 روافد من خشب الأرز، كانت معدة للتهريب بالمكان المسمى أدمر وبوهو التابع للمنطقة الغابوية إيدكل".

وزاد المصدر نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مافيا الأرز تستغل انشغال السلطات بتدابير وإجراءات تطبيق الحجر الصحي على المواطنين للتصدي لفيروس كورونا المستجد، لتهريب الأرز واجتثاث الغابة دون وازع أخلاقي".

ولم يفوت المصدر عينه الفرصة دون أن يشير إلى أن "هذه العملية تأتي بعد أيام قليلة من عملية أخرى يوم الأحد الماضي، تمكنت خلالها عناصر المياه والغابات بتونفيت، بدعم من السلطة المحلية، من حجز بغل محمل بـ3 روافد خشبية كان في طريقه إلى دوار أومزا بالمنطقة ذاتها".

وختم المصدر تصريحه بالقول إن "المخالفين المنحدرين من دوار أيت شعا وعلي ودوار أومزا، ينشطون كثيرا في التهريب هذه الأيام، مستغلين الوضعية الراهنة، ضاربين بعرض الحائط حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد".

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