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كُتّاب وآراء
العثور على جثة سائح إيطالي وسط شقة في أكادير
عُثر على جثة سائح يحمل الجنسية الإيطالية وسط شقة كان يستغلها على وجه الكراء في حي "القدس" بمدينة أكادير، وهي في بداية التحلل، ما استنفر مختلف السلطات المحلية والأمنية والصحية.
وأوردت معطيات حصلت عليها هسبريس أن السلطات المحلية والأمنية المختصة انتقلت إلى الشقة، عقب إخطارها بانبعاث روائح كريهة منها، بعد أن قدّم زميل للضحية، كان قد حلّ بالمغرب منتصف فبراير المنصرم، تصريحا باختفاء زميله منذ أيام.
المصادر ذاتها أكدت أن المعاينات المنجزة بمسرح الواقعة أثبتت عدم وجود أية آثار بارزة للعنف أو الطعن على جثة الهالك، إلى جانب انعدام أية علامات للكسر على مستوى باب ونوافذ الشقة.
وما تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث، بينما تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.