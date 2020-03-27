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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة سائح إيطالي وسط شقة في أكادير

العثور على جثة سائح إيطالي وسط شقة في أكادير

العثور على جثة سائح إيطالي وسط شقة في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 27 مارس 2020 - 01:49

عُثر على جثة سائح يحمل الجنسية الإيطالية وسط شقة كان يستغلها على وجه الكراء في حي "القدس" بمدينة أكادير، وهي في بداية التحلل، ما استنفر مختلف السلطات المحلية والأمنية والصحية.

وأوردت معطيات حصلت عليها هسبريس أن السلطات المحلية والأمنية المختصة انتقلت إلى الشقة، عقب إخطارها بانبعاث روائح كريهة منها، بعد أن قدّم زميل للضحية، كان قد حلّ بالمغرب منتصف فبراير المنصرم، تصريحا باختفاء زميله منذ أيام.

المصادر ذاتها أكدت أن المعاينات المنجزة بمسرح الواقعة أثبتت عدم وجود أية آثار بارزة للعنف أو الطعن على جثة الهالك، إلى جانب انعدام أية علامات للكسر على مستوى باب ونوافذ الشقة.

وما تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث، بينما تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - amazigh le vrais الجمعة 27 مارس 2020 - 02:02
faite attention sil vous plais faite attention à vous, il peu être contaminés de Coronavirus ...
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15
2 - صافي الجمعة 27 مارس 2020 - 02:05
صافي يجب أن ننتقل الى سياسة مناعة القطيع
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-2
3 - مغربية الجمعة 27 مارس 2020 - 02:35
يا ربي السلامة هذا الشي ولا بزاف كيخلع الله يسترنا يا ربي ويشوف من حال أمة محمد
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