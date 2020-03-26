تسجيل ثالث حالة انتحار في أسبوع بقلعة مكونة

هسبريس من تنغير

عثر مواطنون بمدينة قلعة مكونة، صبيحة اليوم الخميس، على جثة رجل من مواليد سنة 1963 معلقة بجدع شجرة بحي المسجد بمركز المدينة، التابعة إداريا لإقليم تنغير.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الضحية وجد جثة هامدة في ظروف غامضة، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي بالمدينة ذاتها إلى مكان الحادث لجمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن جثة الهالك وجدت معلقة ومربوطة إلى جدع شجرة بالحي سالف الذكر، وقد جرى توجيهها صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

يذكر أن حالة الانتحار المسجلة اليوم بمدينة قلعة مكونة لرجل خمسيني هي الثالثة في غضون أسبوع واحد، حيث سبق لمصالح الدرك الملكي بقلعة مكونة أن سجلت انتحار رجل ستيني قبل يومين، وسجلت مصالح الأمن الوطني بمدينة تنغير انتحار رجل آخر يبلغ من العمر 52 سنة.