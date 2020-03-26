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الرئيسية | حوادث | تسجيل ثالث حالة انتحار في أسبوع بقلعة مكونة

تسجيل ثالث حالة انتحار في أسبوع بقلعة مكونة

تسجيل ثالث حالة انتحار في أسبوع بقلعة مكونة
هسبريس من تنغير
الخميس 26 مارس 2020 - 16:10

عثر مواطنون بمدينة قلعة مكونة، صبيحة اليوم الخميس، على جثة رجل من مواليد سنة 1963 معلقة بجدع شجرة بحي المسجد بمركز المدينة، التابعة إداريا لإقليم تنغير.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الضحية وجد جثة هامدة في ظروف غامضة، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي بالمدينة ذاتها إلى مكان الحادث لجمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن جثة الهالك وجدت معلقة ومربوطة إلى جدع شجرة بالحي سالف الذكر، وقد جرى توجيهها صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

يذكر أن حالة الانتحار المسجلة اليوم بمدينة قلعة مكونة لرجل خمسيني هي الثالثة في غضون أسبوع واحد، حيث سبق لمصالح الدرك الملكي بقلعة مكونة أن سجلت انتحار رجل ستيني قبل يومين، وسجلت مصالح الأمن الوطني بمدينة تنغير انتحار رجل آخر يبلغ من العمر 52 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وفاء الخميس 26 مارس 2020 - 16:48
ياربي السلامة هادشي تايخلع 3حالات في أسبوع واحد الله يلطف ويدير تاويل الخير خاص المسؤولين يعمقوا البحث باش يوصلوا للحقيقة ويتحد هادشي
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