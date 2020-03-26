24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ثلاثة خطوط دفاعية" .. هكذا تواجه الصين الإصابات الوافدة بـ"كورونا"
- شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
- خبير صيني يوصي بوصفة تقليدية لعلاج المصابين بفيروس "كورونا"
- طبيب يضع مختبرا للتحليلات رهن وزارة الصحة
- تعافي مريضة يجلب تنويهات لأطر الفقيه بنصالح
مباراة أتلانتا وفالنسيا .. "قنبلة بيولوجية" وراء نشر كورونا بأوروبا (5.00)
- 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب - (476)
- في قلب "أزمة كورونا" .. أساتذة متعاقدون يستنكرون اقتطاع الأجور - (149)
- تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي - (145)
- الحكومة تستعين بالداخلية لتحديد المستفيدين من "صندوق كورونا" - (120)
- المغرب يوضح رسميا تفاصيل استعمال دواء علاج فيروس "كورونا" - (119)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسجيل ثالث حالة انتحار في أسبوع بقلعة مكونة
عثر مواطنون بمدينة قلعة مكونة، صبيحة اليوم الخميس، على جثة رجل من مواليد سنة 1963 معلقة بجدع شجرة بحي المسجد بمركز المدينة، التابعة إداريا لإقليم تنغير.
وحسب مصدر هسبريس، فإن الضحية وجد جثة هامدة في ظروف غامضة، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي بالمدينة ذاتها إلى مكان الحادث لجمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن جثة الهالك وجدت معلقة ومربوطة إلى جدع شجرة بالحي سالف الذكر، وقد جرى توجيهها صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
يذكر أن حالة الانتحار المسجلة اليوم بمدينة قلعة مكونة لرجل خمسيني هي الثالثة في غضون أسبوع واحد، حيث سبق لمصالح الدرك الملكي بقلعة مكونة أن سجلت انتحار رجل ستيني قبل يومين، وسجلت مصالح الأمن الوطني بمدينة تنغير انتحار رجل آخر يبلغ من العمر 52 سنة.