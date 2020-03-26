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الرئيسية | حوادث | "العصيان وخرق الطوارئ" يسجنان شخصا في وزان‬

"العصيان وخرق الطوارئ" يسجنان شخصا في وزان‬

"العصيان وخرق الطوارئ" يسجنان شخصا في وزان‬
هسبريس من وزان
الخميس 26 مارس 2020 - 17:15

قضت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة وزان بإدانة شخص في قضية خرق الطوارئ الصحية بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتوبع الشخص المذكور في ملف يتعلق بعصيان حالة الطوارئ الصحية ورفض الامتثال لعناصر الأمن والقوات العمومية ليتم إيقافه وعرضه على أنظار العدالة والتي نطقت بحكم سالب للحرية في حق المخالف للقانون.

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