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كُتّاب وآراء
حريق يلتهم محتويات مستودع للأفرشة في القليعة
اندلع حريق، وُصف بالمهول، في مستودع لصنع الأفرشة بحي "قاسم"، في الجماعة الترابية القليعة، ضواحي إنزكان آيت ملول، مساء الخميس، مخلفا ذعرا وسط سكان الحي الشعبي.
وقالت مصادر هسبريس، إن الحريق استنفر مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية بباشوية القليعة وأعوانها وعناصر القوات المساعدة، مبرزة أن النيران التهمت بشكل كلي المواد الأولية لصناعة الأفرشة المتواجدة بالمحل، وسيارة كانت بداخله.
وتمكّنت عناصر الوقاية المدنية من إخماد الحريق المهول، والحيلولة دون امتداده إلى باقي المحلات والمنازل التي يعج بها الحي الشعبي المذكور، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق.
وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي القليعة، تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بالمستودع المذكور، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.