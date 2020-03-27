24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:3817:0419:4821:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل اقترب المغرب من مرحلة الانتشار السريع لفيروس "كورونا"؟ (5.00)

  2. إسبانيا تخوض حرب الإمدادات الطبية ضد "كورونا" (5.00)

  3. "كورونا" يمنع العمال المغاربة عن الحقول الفرنسية (5.00)

  4. أجهزة التنفس الاصطناعي وآليات كشف فيروس كورونا تصل المغرب (5.00)

  5. لحلو ينتقدُ تمجيد الإعلام والمجتمع لفئة "التافهين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خرق "الطوارئ" يورّط أشخاصا ببني ملال وبنصالح

خرق "الطوارئ" يورّط أشخاصا ببني ملال وبنصالح

خرق "الطوارئ" يورّط أشخاصا ببني ملال وبنصالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الجمعة 27 مارس 2020 - 10:15

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركزين الترابيين سيدي جابر وأولاد امبارك، التابعين للقيادة الإقليمية بني ملال، اليوم الخميس، شخصين لعدم حيازتهما ورقة التنقل الاستثنائية، ومخالفتهما تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات العمومية لمحاصرة انتشار جائحة فيروس "كورونا" بالمملكة المغربية.

وأوضح مصدر أمني لهسبريس، أن الموقوفَين ستتم متابعتهما بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، وعدم حيازة ورقة التنقل الاستثنائية التي يمنحها أعوان السلطة.

كما أوقفت عناصر الدرك الملكي بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، خلال اليوم نفسه، شخصا بدوار أولاد عبد النبي، بسبب مخالفته لتدابير حالة الطوارئ الصحية.

وتمت متابعة الشخص المذكور في حالة اعتقال، بتهمة العصيان وخرق حالة الطوارئ الصحية، ورفض الامتثال لعناصر الأمن والقوات العمومية.

وقد تمّ وضع الأشخاص الثلاثة الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الدرك الملكي، قبل عرضهم على أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.