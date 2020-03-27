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كُتّاب وآراء
خرق "الطوارئ" يورّط أشخاصا ببني ملال وبنصالح
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركزين الترابيين سيدي جابر وأولاد امبارك، التابعين للقيادة الإقليمية بني ملال، اليوم الخميس، شخصين لعدم حيازتهما ورقة التنقل الاستثنائية، ومخالفتهما تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات العمومية لمحاصرة انتشار جائحة فيروس "كورونا" بالمملكة المغربية.
وأوضح مصدر أمني لهسبريس، أن الموقوفَين ستتم متابعتهما بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، وعدم حيازة ورقة التنقل الاستثنائية التي يمنحها أعوان السلطة.
كما أوقفت عناصر الدرك الملكي بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، خلال اليوم نفسه، شخصا بدوار أولاد عبد النبي، بسبب مخالفته لتدابير حالة الطوارئ الصحية.
وتمت متابعة الشخص المذكور في حالة اعتقال، بتهمة العصيان وخرق حالة الطوارئ الصحية، ورفض الامتثال لعناصر الأمن والقوات العمومية.
وقد تمّ وضع الأشخاص الثلاثة الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الدرك الملكي، قبل عرضهم على أنظار العدالة.