24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جامعي ينتقد إقصاء الموظف من مصاريف محاسبية (5.00)

  2. مباراة أتلانتا وفالنسيا .. "قنبلة بيولوجية" وراء نشر كورونا بأوروبا‬ (5.00)

  3. ستة أشهر حبسا أول حكم لخرق الطوارئ بالقنيطرة (5.00)

  4. اعتقالات بالقنيطرة (5.00)

  5. البحث عن متغيّب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حصيلة مصابي "كورونا" بسبتة تصل 16 شخصا

حصيلة مصابي "كورونا" بسبتة تصل 16 شخصا

حصيلة مصابي "كورونا" بسبتة تصل 16 شخصا
جمال سماحي من تطوان
الخميس 26 مارس 2020 - 22:30

أكدت الهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، والمعهد الوطني للإدارة الصحية، الخميس، إصابة ستّ حالات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات بالمدينة إلى 16 حالة، إلى حدود الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن "نتائج ستّ حالات مشتبه في إصابتها بفيروس 'كوفيد 19' جاءت إيجابية"، مشيرة إلى أن "إحدى الحالات الستّ تخص عنصرا للحرس المدني الإسباني بسبتة".

المصدر الإعلامي ذاته واستنادا إلى تقرير المعهد الوطني للإدارة الصحية، أوضح أن "من بين الحالات 16، يوجد 11 رجلا و5 نساء، تتراوح أعمار أغلبهم بين 50 و70 سنة، فيما توجد حالة واحدة مسجلة لرجل يتجاوز التسعين من عمره".

وأضافت الصحيفة أن "معظم الحالات وافدة، وقد خضعت 14 حالة للعزل الصحي في منازلها، فيما حالتان لا تزالان تحت الحجر الصحي في وحدة العناية المركزة بالمستشفى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.