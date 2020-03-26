حصيلة مصابي "كورونا" بسبتة تصل 16 شخصا

جمال سماحي من تطوان

أكدت الهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، والمعهد الوطني للإدارة الصحية، الخميس، إصابة ستّ حالات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات بالمدينة إلى 16 حالة، إلى حدود الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن "نتائج ستّ حالات مشتبه في إصابتها بفيروس 'كوفيد 19' جاءت إيجابية"، مشيرة إلى أن "إحدى الحالات الستّ تخص عنصرا للحرس المدني الإسباني بسبتة".

المصدر الإعلامي ذاته واستنادا إلى تقرير المعهد الوطني للإدارة الصحية، أوضح أن "من بين الحالات 16، يوجد 11 رجلا و5 نساء، تتراوح أعمار أغلبهم بين 50 و70 سنة، فيما توجد حالة واحدة مسجلة لرجل يتجاوز التسعين من عمره".

وأضافت الصحيفة أن "معظم الحالات وافدة، وقد خضعت 14 حالة للعزل الصحي في منازلها، فيما حالتان لا تزالان تحت الحجر الصحي في وحدة العناية المركزة بالمستشفى".