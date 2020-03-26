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كُتّاب وآراء
"عصيان الطوارئ الصحية" يوقف شخصين بتنغير
تواصل المصالح الأمنية بمدينة تنغير، تدخلاتها لإعمال القانون المرتبط بتقييد حركة المواطنين، ضمن حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن، من خلال السهر على مراقبة مدى توفّر المتواجدين بالشارع العام على الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن وقت الحجر الصحي.
وفي هذا الإطار، تمكنت عناصر شرطة مفوضية مدينة تنغير، اليوم، من إيقاف شخصين بالمدينة ذاتها، للاشتباه في تورطهما في العصيان وعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد.
وأفادت مصادر الجريدة، أن المصالح الأمنية وضعت الموقوفيْن رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتحقيق، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل متابعتهما بحسب المنسوب إليهما.