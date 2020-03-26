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كُتّاب وآراء
وفاة قاضية ثانية بالمجلس الأعلى للحسابات بسبب فيروس كورونا
كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن قاضية ثانية في المجلس الأعلى للحسابات توفيت اليوم الخميس، لتضاف إلى الوفيات الأربع التي تم تسجيلها بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 11 حالة في المملكة.
ووفقا للمعطيات التي توفرت للجريدة فإن القاضية التي كانت في مستشفى فاس في وضعية حرجة طيلة اليومين الماضيين توفيت مساء هذا اليوم، وتبلغ من العمر أزيد من أربعين سنة، لتلقى نفس مصير زميلتها التي تبلغ من العمر أزيد من خمسين سنة؛ ويفترض أنهما حملتا الفيروس من رحلة سياحية إلى مراكش يوم الثامن من مارس الجاري.
ووفقا للمعطيات ذاتها فإن الرحلة السياحية التي نظمت في مراكش من طرف تنظيم جمعوي مهني نزلت في فندق يعج بالسياح، وهو ما يزيد من فرضية أن تكون القاضيتان حملتا الفيروس في هذه الرحلة.
يأتي هذا في وقت أكدت وزارة الصحة أن الوفيات الأربع الجديدة تخص حالتين في مدينة مراكش، وحالة واحدة في مدينة الدار البيضاء، وحالة واحدة في مدينة الرباط.
وزارة الصحة أكدت أن القاسم المشترك بين الوفيات الأربع الجديدة، التي سجلت اليوم، يتعلق بعامل السن والإصابة بأمراض مزمنة أو هما معا، كما أعلنت أيضا حالة شفاء واحدة سجلت اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 8 حالات.
وجرى، اليوم الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 275 حالة.
ووفق معطيات رسمية فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 931 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الأربعاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 225 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
دعواتنا لله الغفور الرحيم للعالمين
ان شاء الله شهيدة
الإخوان والأخوات يجب علينا الحزم والإلتزام بالحجر الصحي لننجح في السيطرة على الوباء.
يجب على الدولة إعانة الفقراء عاجلا
الله يرحمها
من مات ومن بقي عليها.
بقاو في دياركم.
فمتى سيستفيق الأغبياء؟
كورونا لا يميز بين فقير وغني وبين وزير و مياوم وبين طفل وعجوز... كورونا جاء بيسوي بين كل هؤلاء ويذيقهم من كأس الموت...
فاللهم تجاوز عن سيئاتنا و أبعد عنا البلاء
أمر خطير جدا
يجب التحقيق مع جميع الاشخاص الذين تواجدوا بهذا الفندق وعن كل الأشخاص الذين خالطوهم
تغمد الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته ،والهم دويها الصبر والسلوان .
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها ،وان كانت غير دالك فتجاوز عنها
إنا لله و انا اليه راجعون
الله يصبر عائلتها نحن في حري ضد هذا الوباء
اللهم اغفر لنا و ارحمنا
هناك دول كالبحرين الشفاء عالي
يجب رفع نسبة التحاليل
لان الدعاء كما جاء في السنة يرد القدر.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين
انا مهاجر مغربي بإيطاليا، الوضع كارتي للغاية هنا لعدة عوامل منها تهاون الحكومة و ايضا اللامبالاة من قبل بعض الإيطاليين للأسف الشديد. لذا أطلب من الإخوان المغاربة الالتزام بما أقرته السلطات في بلادنا (راه ما كاينش شي حل اخر)
الله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رحمة الله عليهم.
غفرانك ربنا والديك المصير
الطاهر انه يتعرض لطفرات عديدةًمثل فيروس السيدا
الوقاية احسن و انجع طريقةً
ابقوا في منازلكم
رحم الله الاموات اينما كانوا و مهما كانت ديانتهم او فلسفتهم في الحياة
ايوا بقا فدارك
هادشي خطير جدا ، يعني من 8 مارس والفيروس كاين فمراكش .. رجعت دبا للتقويم 8 مارس جات يوم الاحد ، والسيمانة للي موراها كاملة قريناها (بصفتي طالب) . وتا لنهار الاحد الثاني عاد تم الاعلان عن توقف الدراسة بسبب الوباء .
يعني أسبوع والوباء كيضور فمراكش!!!
وماخفي اعظم
يجب علينا جميع أن نلزم بيوتنا للحد من هذا الوباء الفتاك والقضاء عليه بإذن الله.