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الرئيسية | حوادث | وفاة قاضية ثانية بالمجلس الأعلى للحسابات بسبب فيروس كورونا

وفاة قاضية ثانية بالمجلس الأعلى للحسابات بسبب فيروس كورونا

وفاة قاضية ثانية بالمجلس الأعلى للحسابات بسبب فيروس كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 26 مارس 2020 - 22:45

كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن قاضية ثانية في المجلس الأعلى للحسابات توفيت اليوم الخميس، لتضاف إلى الوفيات الأربع التي تم تسجيلها بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 11 حالة في المملكة.

ووفقا للمعطيات التي توفرت للجريدة فإن القاضية التي كانت في مستشفى فاس في وضعية حرجة طيلة اليومين الماضيين توفيت مساء هذا اليوم، وتبلغ من العمر أزيد من أربعين سنة، لتلقى نفس مصير زميلتها التي تبلغ من العمر أزيد من خمسين سنة؛ ويفترض أنهما حملتا الفيروس من رحلة سياحية إلى مراكش يوم الثامن من مارس الجاري.

ووفقا للمعطيات ذاتها فإن الرحلة السياحية التي نظمت في مراكش من طرف تنظيم جمعوي مهني نزلت في فندق يعج بالسياح، وهو ما يزيد من فرضية أن تكون القاضيتان حملتا الفيروس في هذه الرحلة.

يأتي هذا في وقت أكدت وزارة الصحة أن الوفيات الأربع الجديدة تخص حالتين في مدينة مراكش، وحالة واحدة في مدينة الدار البيضاء، وحالة واحدة في مدينة الرباط.

وزارة الصحة أكدت أن القاسم المشترك بين الوفيات الأربع الجديدة، التي سجلت اليوم، يتعلق بعامل السن والإصابة بأمراض مزمنة أو هما معا، كما أعلنت أيضا حالة شفاء واحدة سجلت اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 8 حالات.

وجرى، اليوم الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 275 حالة.

ووفق معطيات رسمية فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 931 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الأربعاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 225 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - زكرياء الخميس 26 مارس 2020 - 23:00
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.. وهل حتى القاضية الله يرحمها كانت تعاني من أمراض مزمنة. إبقوا في منازلكم
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77
2 - وفاء الخميس 26 مارس 2020 - 23:01
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمها رحمة واسعة والهم اهلها الصبر والسلوان البقاء لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استر يارب اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه آمين يارب
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58
3 - Hamid150 الخميس 26 مارس 2020 - 23:01
ندعو لها بالرحمة والمغفرة.لكن هل يتعلق الامر بطبيبة ام قاضية.في جميع الحالات اللهم ارحمها واغفر لها.
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30
4 - ايمن العيسى الخميس 26 مارس 2020 - 23:02
الصبر و السلوان
دعواتنا لله الغفور الرحيم للعالمين
ان شاء الله شهيدة
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22
5 - مواطن الخميس 26 مارس 2020 - 23:02
هذا يدل على ضرورة مد كل جهة بالات الكشف عن الفيروس التي تم استيرادها من الصين لزيادة عدد التحاليل لمحاصرته.
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44
6 - الضفدع الصغير الخميس 26 مارس 2020 - 23:02
رحم الله الفقيدتين و اسكنهما فسيح جناته.
الإخوان والأخوات يجب علينا الحزم والإلتزام بالحجر الصحي لننجح في السيطرة على الوباء.
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35
7 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 23:03
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون.
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19
8 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 23:03
طبيب أو قاضية بالتوفيق عاش الملك
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-101
9 - karim الخميس 26 مارس 2020 - 23:04
أتمنى أن اكون مخطئا لكن المغرب تأخر أسبوعين عن إغلاق حدوده ملي وصلنا لأكثر من 250 حالة و بما أن أغلب هؤلاء الناس إلتقوا أشخاص آخرين فالأمر واضح بعد 3 ايام سنسمع ب 400 حالة .... ما يقلق أكثر هو حالة المستشفيات أتمنى من الدول الغربية او الصين الاسراع في ايجاد اللقاح لأن عندهم العلماء تاع بصح
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37
10 - Youssef الخميس 26 مارس 2020 - 23:04
لأول مرة دولة فيهانسبة الوفيات أكتر من نسبة العلاج والله أعلم.
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6
11 - الأرقام لا تكذب الخميس 26 مارس 2020 - 23:04
أقسم بالله أن الوضع سيصبح جد كارثي أن لم نحترم الحجر الصحي.
يجب على الدولة إعانة الفقراء عاجلا
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40
12 - عبدالخالق الكوتاري الخميس 26 مارس 2020 - 23:04
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمها
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18
13 - ابن سلا الخميس 26 مارس 2020 - 23:05
رحم الله الجميع.
من مات ومن بقي عليها.
بقاو في دياركم.
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12
14 - طارق حتى لأولاد علي الخميس 26 مارس 2020 - 23:05
كورونا غدي يجمع لحساب لكثير من الناس...
فمتى سيستفيق الأغبياء؟
كورونا لا يميز بين فقير وغني وبين وزير و مياوم وبين طفل وعجوز... كورونا جاء بيسوي بين كل هؤلاء ويذيقهم من كأس الموت...
فاللهم تجاوز عن سيئاتنا و أبعد عنا البلاء
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34
15 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 23:07
يجب أن يخضع هذا التجمع المهني الذي قام بالرحلة للحجز الصحي في أقرب الآجال و كذا عائلاتهم. ..انا لله و انا اليه راحعون
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23
16 - حمو موليير الخميس 26 مارس 2020 - 23:07
رحم الله الفقيدة و باقي الموتى اللهم اجعلهم في عداد الشهداء و صبر أهلهم وإنا لله و إنا إليه راجعون.
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12
17 - هشام متسائل الخميس 26 مارس 2020 - 23:07
دليل على فشل تتبع المخالطين
أمر خطير جدا
يجب التحقيق مع جميع الاشخاص الذين تواجدوا بهذا الفندق وعن كل الأشخاص الذين خالطوهم
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23
18 - Amra الخميس 26 مارس 2020 - 23:08
ياربي السلامة هذشي ولا يخوف الرقم في تصاعد عاون بلادك خليك فدارك الله ينجي الجميع
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4
19 - بوعزة الخميس 26 مارس 2020 - 23:08
انا لله وانا اليه راجعون
تغمد الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته ،والهم دويها الصبر والسلوان .
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها ،وان كانت غير دالك فتجاوز عنها
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20 - nouro الخميس 26 مارس 2020 - 23:10
أؤمن اشد الايمان ان الاعمار بيد الله فلا تنسوا ان هناك وفيات في العالم حاليا اكثر مما تقتله كورونا...علماء البشرية يسابقون الزمن من أجل انقاذ هما يمكن انقاذه ويبقى العمر بيده سبحانه وتعالى....شفيت مسنة 80 سنة توفيت شابة في فرنسا اليوم 16 سنة لربما الله يقوم بتصحيح العالم لقد طغى الانسان وطغى الظلم وانعدمت الاخلاق فالبشرية من تؤذي نفسها بنفسها...سيزول الوباء انشاء الله وستفقد ارواح وتولد اخرى وما الله بظلام للعبيد انه الله يحذر ويقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا لكن يقول في اية اخرى وان عدتم عدنا...اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا وانك كريم تحب الكرم فتجاوز عنا...يا رب...!!!!
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12
21 - immad الخميس 26 مارس 2020 - 23:10
اظن ان رحمة الله الواسعة هي التي ستنقذنا في ظل غموض هذا الفيروس اللعين وقلة الامكانيات الطبية!!!
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22 - hicham الخميس 26 مارس 2020 - 23:11
رحمها الله مازالت شابة اتقدم بأحر التعازي
إنا لله و انا اليه راجعون
الله يصبر عائلتها نحن في حري ضد هذا الوباء
اللهم اغفر لنا و ارحمنا
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3
23 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 23:11
رحمها الله، لكن للأسف ساكنة الأحياء الشعبية بفاس خاصة بحي المصلى باب فتوح، تجري فيها الأمور بشكل عادي،العديد من الناس هناك يتعامل معها بكثير من الاستهتار.... الله يحفظ والسلام...
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24 - حسن حسن الخميس 26 مارس 2020 - 23:12
اليوم سفينة نوح هي بيتك -وسعك بيتك اللهم سلم سلم.
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3
25 - Mustapha Azoum الخميس 26 مارس 2020 - 23:13
اللهم اغفر لهما و ارحمهما و اعف عنهما و اكرم منزلهما . باختصار وجب علينا الإلتزام بالحجر الصحي وتعليق النقاشات الدينية والعلمية والسياسية...وهلم جرا .
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26 - Ali الخميس 26 مارس 2020 - 23:13
حقيقة نسبة الشفاء ضعيفة هناك خلل في التدخل أو ربما يكون متأخر
هناك دول كالبحرين الشفاء عالي
يجب رفع نسبة التحاليل
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27 - أبو هيام الخميس 26 مارس 2020 - 23:13
نرجو الشفاء العاجل من الله عز وجل لجميع المرضى في أنحاء العالم،والله إحد الباس.
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28 - خديجة الرباطي الخميس 26 مارس 2020 - 23:13
رحمهما الله و أتمنى أن يلتزم المواطنون في بيوتهم حتى نتجاوز هدا الوباء إنشاء الله بأقل الأضرار .
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29 - الشهداء الخميس 26 مارس 2020 - 23:14
الله يرحمهما قضاة المجلس, ناس مخلصين للمهنة, احسبهما يا الله مع الشهداء, والله يهدينا ويهدي الجميع.
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30 - الدعاء الخميس 26 مارس 2020 - 23:14
كثر في التعليقات قول اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه وهم غير جائز شرعا.
لان الدعاء كما جاء في السنة يرد القدر.
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31 - مهاجر الخميس 26 مارس 2020 - 23:14
فيروس كورونا يقتل جميع الاعمار الكبير والصغير...كفاكم من ترويج ان كورونا يقتل فقط كبار السن هنا في اروبا في فرنسا وايطاليا يموت كل يوم مئات الشبان والأطفال لا يعانون من أمراض مزمنة البارح توفيت شابة عمرها 21 سنة...الزموا بيتوكم اخواني المغاربة
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32 - ام نور الخميس 26 مارس 2020 - 23:14
لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكريم...لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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33 - Tanja balia الخميس 26 مارس 2020 - 23:15
اللهم إنك تعلم ضعفنا وقلة حيلتنا فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به.اللهم ارحم شهداءنا والهم ذويهم الصبر على فراقهم.اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم .اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام.
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34 - khalid الخميس 26 مارس 2020 - 23:16
انا للله وانا اليه راجعون الله يرحم جميع المسلمين وشافي جميع المصابين بهذا الفيروس ياااارب
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35 - قنيطري 1 الخميس 26 مارس 2020 - 23:17
سن المتوفاة فوق الأربعين فقط، إذن ليس هناك عامل سن. هذا الوباء خطير جدا و قد يقتل أي شخص مهما كان سنه صغيرا أو كبيرا ،إن لم ينتبه المصاب مبكرا ولم يأخذ بعض الأدوية المساعدة على التخفيف من أعراضه وليس القضاء عليه، أو في استفحلت الحالة ولم يجد وساءل الإنعاش. المرض خطير والبلد مهدد إن لم يلتزم المواطنون بالإجراءات المتخدة
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36 - حمو الخميس 26 مارس 2020 - 23:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين
انا مهاجر مغربي بإيطاليا، الوضع كارتي للغاية هنا لعدة عوامل منها تهاون الحكومة و ايضا اللامبالاة من قبل بعض الإيطاليين للأسف الشديد. لذا أطلب من الإخوان المغاربة الالتزام بما أقرته السلطات في بلادنا (راه ما كاينش شي حل اخر)
الله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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37 - Mowatina الخميس 26 مارس 2020 - 23:18
انا لله و انا اليه راجعون الله يرحم جميع المسلمين الاموات منهم و الاحياء.واش ازيد من 40 سنة زعمة كبيرة في السن ؟ما كالوش كان عندها مرض مزمن.الله يلطف بنا
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38 - اوقفو العمل بالادارة الخميس 26 مارس 2020 - 23:18
المرجو من رئيس الحكومة ان يوقف مؤقتا العمل بالادارات / الوزارات التي ليس لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطن، لا يمكن اجبار الموظفين على الحضور و التجمع بالمكاتب في عز هذه الجائحة. فلا قدر الله اصيب احدهم فسينقل العدوى للجميع بما فيهم عائلاتهم و اسرهم..
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39 - وفيقوا الخميس 26 مارس 2020 - 23:19
أودي الله يهديكم أشمن عامل ديال السن، واش السيدة عندها غير 40 عام، وراه قلنا ليكم الفيروس ممعاهش اللعب، لابد من البحث عن علاج بديل، كون كان داك الدواء اللي صدعوا لينا بيه راسنا كيداوي كاع مغيموت شي حد في المغرب، واش احنا احسن من أوربا
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40 - ترية الخميس 26 مارس 2020 - 23:19
رحمة الله علهم جميعا.أما بالنسبة لعامل السن فلا يمكن أن نعتبر السن 40 أو 50 متقدما في العمر فعامل السن يبتدئ من 60 فما فوق،إلا إذا كان عامل المرض أو ضعف في التجهيزات الطبية.
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41 - المقدم الخميس 26 مارس 2020 - 23:19
سيدي قائد المقاطعة الخامسة حي الموظفين اين هو عون السلطة ليمدنا بوتيقة التبظع وشراء ما نحتاجه في هذه الضروف العصيبة علما سيدي انني لم اخرج من المنزل مدة7 ايام ،ولكم جزيل الشكر
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42 - يا مغيث .... الخميس 26 مارس 2020 - 23:21
جميع المصائب أتتنا من الخارج ، السياحة، لاسيما الفرنسية، والمغاربة المقيمين في "الطاليان.". ولا ننسى أن أول حالة ظهرت في المغرب، أتت من "الطاليان"!! اللهم عجل بالفرج.
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43 - خبير الخميس 26 مارس 2020 - 23:21
خسارة كبيرة صراحة للمغرب ، كلنا سواسية امام الخالق لكن عندما نفقد باحثين وأساتذة جامعيين و دكاترة ورجال قانون او جنرالات او رجال دين فالخسارة تكون مضاعفة لانهم يتركون مكانا شاغرا حساس في شرايين الدولة.
رحمة الله عليهم.
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44 - الله أكبر الخميس 26 مارس 2020 - 23:21
اللهم ارحمهما واغفر ذنوبهما والطف بنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء و قنا شر الداء
غفرانك ربنا والديك المصير
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45 - biologiste الخميس 26 مارس 2020 - 23:22
لا تعولوا كثيرا على اللقاح فالمتعافون في الصين اصيبوا به مرة ثانية اي ان الجيم لم بكتسب مناعة ضد الفيروس
الطاهر انه يتعرض لطفرات عديدةًمثل فيروس السيدا
الوقاية احسن و انجع طريقةً
ابقوا في منازلكم
رحم الله الاموات اينما كانوا و مهما كانت ديانتهم او فلسفتهم في الحياة
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46 - مصطفى الخميس 26 مارس 2020 - 23:22
اليوم في فرنسا توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة ,مما يذل على ان فيروس كورونا لا يفرق بين الصغار وكبار السن .لذا يجب الاحتياط اكثر .اللهم اني قد بلغت.

ايوا بقا فدارك
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47 - Salah Eddine الخميس 26 مارس 2020 - 23:23
اللي ثار انتباهي والخاص الجميع يرد معاه البال ولعل هو أهم جوج كلمات فالمقال هي ديك " الثامن مارس" .

هادشي خطير جدا ، يعني من 8 مارس والفيروس كاين فمراكش .. رجعت دبا للتقويم 8 مارس جات يوم الاحد ، والسيمانة للي موراها كاملة قريناها (بصفتي طالب) . وتا لنهار الاحد الثاني عاد تم الاعلان عن توقف الدراسة بسبب الوباء .
يعني أسبوع والوباء كيضور فمراكش!!!

وماخفي اعظم
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48 - Prof الخميس 26 مارس 2020 - 23:26
لا إلاه إلا الله محمد رسول الله اللهم ارحمها واغفر لها..اللهم شافي مرضانا إنك انت الشافي نحمدك ربنا و نشكرك اللهم ابعد عنا الوباء إنك على كل شيء قدير....اللهم احفظ بلدنا المغرب من كل مكروه...
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49 - علي الخميس 26 مارس 2020 - 23:29
هذا الفيروس لا يفرق بين غني ذي سلطة وفقير ولا بين متعلم وجاهل فالكل سواسية. اللهم ارحم الشهداء.
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50 - متتبع من المغرب الخميس 26 مارس 2020 - 23:29
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وارزق أهلهم الصبر والسلوان.
يجب علينا جميع أن نلزم بيوتنا للحد من هذا الوباء الفتاك والقضاء عليه بإذن الله.
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51 - الصحة الخميس 26 مارس 2020 - 23:30
عدوى الكورونا تتزايد ويجب أن يؤخذ الوباء بعين الاعتبار في الأسابيع المقبلة ,نأمل أن تكون المستشفيات قادرة على إنقاذ حياة المرضى
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52 - سليم الخميس 26 مارس 2020 - 23:30
السيدة في عمرها 40 سنة وماتت الله يرحمها، اذا اشاعة انه يقتل فقط كبار السن غير صحيحة ولهذا الزموا بيوتكم هذا المرض لا يفرق بين صغير وكبير
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53 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 23:35
أنا متأكد أن هناك حالات لم تكتشف بعد وهنا يأتي التدخل السريع للأجهزة الأمنية والطبية من أجل حصر الخطر من الإنتشار. الطف بنا يا رب.
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