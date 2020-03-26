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كُتّاب وآراء
إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في قلعة مكونة
كشف مصدر طبي بإقليم تنغير، قبل قليل، أن التحاليل المخبرية التي أجريت لشخص يقطن بقلعة مكونة بإقليم تنغير، كانت إيجابية، وأكدت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ووُضع حاليا تحت الحجر الصحي في مستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة.
وأفاد المصدر الطبي عينه، أن المواطن الذي أكدت التحاليل المخبرية إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، يبلغ من العمر 40 سنة، وكان قبل أيام في مدينة مراكش.
وذكر المصدر ذاته، أن الأطقم الطبية وضعت المصاب بالفيروس القاتل تحت "الحجر الصحي" في غرفة مخصصة لهذا الغرض، بمستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة، ويتم التكفل به لمتابعة العلاج.
وذكر المصدر نفسه، أن السلطات الصحية بإقليم تنغير، توصلت قبل قليل بنتيجة التحاليل المخبرية من المعهد الوطني للصحة بالرباط، التي كانت إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
بقاو في داركم عفاكم عفاكم بقاو في داركم راكم كاع حبابي و خوتي و فينما نسمع شي ضحية ثانية مشات قلبي كايتقبط بقاو في داركم حميو راسكم و ولادكم و والديكم
ان القادم اسوأ.
الله يحد الباس