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الرئيسية | حوادث | إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في قلعة مكونة

إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في قلعة مكونة

إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في قلعة مكونة
هسبريس من تنغير
الخميس 26 مارس 2020 - 23:48

كشف مصدر طبي بإقليم تنغير، قبل قليل، أن التحاليل المخبرية التي أجريت لشخص يقطن بقلعة مكونة بإقليم تنغير، كانت إيجابية، وأكدت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ووُضع حاليا تحت الحجر الصحي في مستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة.

وأفاد المصدر الطبي عينه، أن المواطن الذي أكدت التحاليل المخبرية إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، يبلغ من العمر 40 سنة، وكان قبل أيام في مدينة مراكش.

وذكر المصدر ذاته، أن الأطقم الطبية وضعت المصاب بالفيروس القاتل تحت "الحجر الصحي" في غرفة مخصصة لهذا الغرض، بمستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة، ويتم التكفل به لمتابعة العلاج.

وذكر المصدر نفسه، أن السلطات الصحية بإقليم تنغير، توصلت قبل قليل بنتيجة التحاليل المخبرية من المعهد الوطني للصحة بالرباط، التي كانت إيجابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - capitan الخميس 26 مارس 2020 - 23:55
شي حاجة فمراكش ماشي هي هاديك كنتمنى نكون غالط
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25
2 - لطفك يا رب الخميس 26 مارس 2020 - 23:57
لا حول و لا قوة الا بالله شخص واحد دخل الفيروس لمراكش عدا بزاف ناس علاش ماحبستوش الطيارات قبل لاش
بقاو في داركم عفاكم عفاكم بقاو في داركم راكم كاع حبابي و خوتي و فينما نسمع شي ضحية ثانية مشات قلبي كايتقبط بقاو في داركم حميو راسكم و ولادكم و والديكم
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11
3 - سرمد الحق الخميس 26 مارس 2020 - 23:57
تماما كما حدرنا قبل ايام حيث قلنا يجب مقارنة الحجر الصحي اي الطوارئ الصحية بمنع الحركة و التنقل و السفر بين الاقاليم و المدن مرة واحد وفي وقت واحد .اليوم نرى الوباء يفيض على باقي المناطق التي لم تكن بها عدوا أصلا.خطأ جسيم سيكلف كثيرا . أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ، الاستغفار يكسر البلاء و يعظم الأجر و ينزل الرحمة و يرفع غضب الرحمان .
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17
4 - ياسر الخميس 26 مارس 2020 - 23:58
بغينت نعر ف المغرب شحال من تيست كايدي باش اعرف شحال تقاس من واحد ؟ هدا سؤال ماجوبتوناش عليه
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5
5 - Mohamed الجمعة 27 مارس 2020 - 00:01
اللهم رحمتك نرجوا فارفع عن المصائب و احفظ جميع العباد من الوباء و صلى الله و سلم على الحبيب محمد و على آله و صحبه أجمعين
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7
6 - محمد برغ الجمعة 27 مارس 2020 - 00:04
اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام
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13
7 - غزلان الجمعة 27 مارس 2020 - 00:10
و ماذا عن المخالطين لهاد الاشخاص المصابين؟؟؟
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2
8 - من درعة تافيلالت الجمعة 27 مارس 2020 - 00:14
لقد بحت حناجرنا منذ مدة. ونادينا بمنع التنقل بين المدن ولكن تاخر القرار و انانية بعض المسافرين الذين غامروا بحياة بلداتهم و عائلاتهم من اجل مصلحتهم الخاصة سيعجل بنقل العدوى للقرى و الارياف و المناطق النائية.
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5
9 - مواطن مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 00:20
بقاو فديوركم .
ان القادم اسوأ.
الله يحد الباس
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1
10 - Hicham الجمعة 27 مارس 2020 - 00:30
ماذا عن الذين خالطهم قبل معرفتنا بانه حامل للفيروس هذا هو السؤال الصعب الذي يواجهنا نحن المغاربه, لانه كان في مدينه الدار البيضاء او مراكش قبل مجيئه لقلعه مكونه هذا لو صح امر هذا المنشور لهذا يجب على الذين خالطوه ان يتوجهوا لاقرب مستشفى ليعاينوا حالتهم بقى في دارك ونجينا ونجي راسك
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