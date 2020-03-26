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الرئيسية | حوادث | إصابة "قائد" بفيروس "كورونا" في مدينة مرّاكش

إصابة "قائد" بفيروس "كورونا" في مدينة مرّاكش

إصابة "قائد" بفيروس "كورونا" في مدينة مرّاكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 26 مارس 2020 - 23:56

حالة جديدة تضاف إلى المصابين بوباء "كوفيد-19" بمدينة مراكش، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية، الخميس، إصابة رجل سلطة برتبة قائد بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش.

وأفادت مصادر هسبريس، أن "المصاب كان يقوم بواجبه المهني ضمن الفريق الذي يسهر على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية منذ إعلان وزارة الداخلية عنها".

وأخضعت اللجنة الطبية، التي أشرفت على حالة رجل السلطة، الأخير للعزل الطبي بأحد مستشفيات مراكش، قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وينتظر إخضاع جميع المخالطين للمصاب، من أفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة والأمن الوطني، للفحوصات الطبية.

وظُهر الخميس، نُقل فرنسيان مقيمان بالمغرب إلى مستشفى الرازي، بعد الاشتباه في إصابتهما، للخضوع للفحوصات الطبية، للتأكد من خلو جسميهما من هذا الوباء.

وأكدت التحاليل المخبرية، في اليوم نفسه، خلو جسم فرنسي آخر يقيم بجماعة تامصلوحت بإقليم الحوز، نقل الأربعاء إلى المستشفى، من هذا الوباء.

وجرت، صباح الخميس، مراسيم دفن أحد المصابين بوباء "كوفيد-19" بمراكش، بعدما وافته المنية بسبب عدم تجاوب جسده العليل مع العلاج.

وسجلت بمدينة الصويرة إصابة جديدة من المخالطين لمستثمر فرنسي أصيب الأربعاء، ووُضع تحت الحجر الصحي بمستشفى سيدي محمد بن عبد الله في مدينة الرياح.

ولم يسلم إقليم شيشاوة من هذا الوباء، إذ عرف إصابة أربعة مواطنين ثبت حملهم له إثر مخالطتهم لحالات مصابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - هند الجمعة 27 مارس 2020 - 00:12
شحال قدهم يعاينو القائد شحال دار على من واحد وكايغوت ايوا الله يلطف بينا وصافي
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68
2 - سيمو الجمعة 27 مارس 2020 - 00:13
تخيلو الله يستر لو احد المقدمين معاه تصاب شوفو شحال من ورقة سينة وعطاها بيدو لناس نطلبو السلامة
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99
3 - سعيد من الريف الجمعة 27 مارس 2020 - 00:13
شيء عادي أن يصاب قايد بفيروس كورونا، كيف لا وهو يخالط جميع أنواع البشر في الشارع دون أدنى حماية، ودون قناع FFP2
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55
4 - Joker. yt الجمعة 27 مارس 2020 - 00:13
الله أرادأن يصاب فأصيب هذا ما قلته في التعليق السابق:
_عن الله يريد إصابت عبد من عباده............. إلا الحلقة القادمة إن شاء الله
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-48
5 - الله المستعان الجمعة 27 مارس 2020 - 00:14
الله يكون في عون اهله و الله يشافيه
نداء لجميع رجال السلطة ديرو الماسك و الليكات و بعدو قدر الامكان من المواطنين . و ديرو قنينات صغيرة بها بعض الكحول في جيابكم من اجل تعقيم ايديكم بعد لمس اي شيء .
الله يحد الباس .
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46
6 - مواطنة الجمعة 27 مارس 2020 - 00:15
منهار بداو هاد القياد المهمة ديالهم و انا كنتسائل علاش مديرينش الحماية لا كمامات لا مسافة الامان لا والو باش توعي الناس خصك تكون نتا بعدا واعي
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61
7 - مغربي حر الله الوطن الملك الجمعة 27 مارس 2020 - 00:16
ضحية الجهلاء دنبه عليهم كون دخلو مايتصابش بهاد الفيروس كون راه تاهو فدارو مع وليداتو ولكن بسبب بعض الجهلاء تعرضت حياته للخطر نتمنى له الشفاء وللجميع
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41
8 - ahmed الجمعة 27 مارس 2020 - 00:16
دعواتنا بالشفاء العاجل للقائد. لن ننسى تضحيات رجال السلطة في هذا الوقت العصيب.
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50
9 - متتبع الجمعة 27 مارس 2020 - 00:16
نتمنى من الله العلي القدير ان يشفيه ويرجعه سالما معافا لاسرته .
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32
10 - السعيدي الجمعة 27 مارس 2020 - 00:17
ارجوا من الله أن يشافيه ويعيده سالما لعائلته ووطنه.
تحية تقدير لهؤلاء القياد،
ارجو من الدولة عندما يزول بحول الله هذا الوباء بأن ترجع القيمة لمهنة القائد في محاربة الجريمة وتربية كل شخص عاق بعيدا عن المحاكم، لأنه في زماننا في حقبة السبعينات والثمانينات كانت المقاطعة هي التي تربي.
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25
11 - اجديك الجمعة 27 مارس 2020 - 00:18
الفترة الصعبة من هدا الوباء بدأت الآن؛ وجب اخد مزيد من الحيطة والحذر؛ والمكوت في المنازل اهم وقاية...الله يحفظ الجميع...
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15
12 - هشام من فاس الجمعة 27 مارس 2020 - 00:18
للأسف جل القياد يحتكون مع المواطنين دون اخد الإحتياطات الوقائية، فهذا خطرا لا على اعوان السلطة ولا على المواطنين. يجب اخد الحيطة والحذر.
نسأل ﷲ عز وجل أن يحمينا ويرفع عنا هذا البلاء.
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17
13 - موغرب الجمعة 27 مارس 2020 - 00:18
بالشفاء العاجل ان شاء الله سعادة القائد، شكرا لتضحياتكم النبيلة.
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12
14 - وليد الجمعة 27 مارس 2020 - 00:19
سترنا الله واياكم ونتمنى تجاوز هذه الأزمة بأمان وبأقل خسائر بشرية أو اقتصادية ممكنة
والسيطرة عليه كي لا يكون في ازدياد
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6
15 - منذر الجمعة 27 مارس 2020 - 00:19
اللهم اشفه يارب. وجب على الدولة توفير وسائل الوقاية للقائمين علمية فرض الطوارئ الصحية
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3
16 - [email protected] الجمعة 27 مارس 2020 - 00:20
اتمنى له بالشفاء العاجل وعلى الممرضين والدكاترة و الامن الوطني ورجال العسكر ورجال البلدية اخد الاحيتاط الضروري لانهم الاكثر عرضة للمرض وبالتوفيق يارب للجميع
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6
17 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 00:21
اللهم شافه و عافه. تحية لهؤلاء الناس لي كيعرضو نفسهم للخطر من اجل سلامة المواطنين
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6
18 - صفوان الجمعة 27 مارس 2020 - 00:21
لا حول و لا قوة إلا بالله
وا عباد الله دخلو ديوركم
راه القضية حامضة...
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7
19 - been الجمعة 27 مارس 2020 - 00:22
كان عايهم اديرو ليهم تكوين قبل مايكلفوهم بتنظيم حالة الطوارء
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4
20 - زهير الجمعة 27 مارس 2020 - 00:23
راه قلنا نهار الاول الخدمة باش خداميين اعوان السلطة راه خطر كبييير ، مكاينش احتياطات و الغوات فوجه الناس و جوقة على ورقة الخروج ، راه كلشي اعوان السلطة خاصهم فحص ، فكامل المغرب حيت خدمة عشوائية و مافيهاش احترام معايير السلامة الصحية ، كنحيوهم على المجهود و هم جنود لحماية الوطن و لكن ممكن يتفداو الزحام و الهضرة و الاقتراب من الناس دير بوق و غوت فيه بوحدك و القوات المساعدة العصا للهمج لي ما بغاش افهم ان البلاد فكارثة صحية و اقتصادية و خليني من هضرة حقوق و هضر زوين او ويلي علاش صرفقتيه حشومة عليك . راه البلاد كتهدم كل نهار ، راه خاص اجراءات اكثر صرامة من التصرفيق . هادي حرب كتهدد البلاد ما نخليوش واحد حمار ما بغاش افهم اهدم بلاد كاملة .
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13
21 - Saad الجمعة 27 مارس 2020 - 00:24
Ce n'est pas étrange vu que la plupart circulait dans les quartiers sans les précautions necessaire et d'une facon irrésponsable. On lui souhaite bon retablissement quand meme
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0
22 - محمد وجدة الجمعة 27 مارس 2020 - 00:25
الله يشافيه والناس لي كانو معاه مايكون عندهوم باس اتشاء الله
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0
23 - mayssa الجمعة 27 مارس 2020 - 00:26
الى سيمو. أنا غير توصلت بالورقة رشيتها بالمعقم كلها يعني هذ الكلام لي قلتي راه صحيح وغير الله يحد الباسض
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0
24 - Zakaria Venezia.it الجمعة 27 مارس 2020 - 00:26
وأفادت مصادر هسبريس، أن "المصاب كان يقوم بواجبه المهني ضمن الفريق الذي يسهر على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية منذ إعلان وزارة الداخلية عنها".


من بين الأسباب أنهم لا يحترمون المسافة الموصى بها بين الواحد و الأخر على الأقل ( متر واحد ) عند مزاولتهم لمهامهم ( صفر احتياطات)
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1
25 - الوطني الحر الجمعة 27 مارس 2020 - 00:26
والقادم أعظم بين رجال السلطة والأمن والجيش لأنهم أول من في الجبهة وأيضا أول من استهتر ولا زالوا يستهترون بأمنهم وسلامتهم حسب ما نشاهده في الفيديوهات حيت يخالطون الناس بدون وقاية ولا كمامات فقط في الأيام الأخيرة نرى بعضهم بالكمامات

واله يسترهم ويحفضهم
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2
26 - أمين الجمعة 27 مارس 2020 - 00:27
الله يشافيه و يشافي جميع المصابين إنه سميع مجيب
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0
27 - idmono الجمعة 27 مارس 2020 - 00:28
اولى الاولويات الوقاية لكل من يخرج رجال سلطة ،الصحة، تجار.......
اطلقوا الكمامات بثمن تحدده الدولة لمن يخالط الناس
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0
28 - مروان الجمعة 27 مارس 2020 - 00:32
الناس تغامر بنفسها لمحاصرة الوباء والبعض الله يهديهم ممسوقينش بحال الى عايشين في كوكب اخر عاونو هاد الناس ديرو الأسباب والامر الأخير لله سبحانه وتعالى فهو صاحب الامر وحده
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0
29 - رضوان الجمعة 27 مارس 2020 - 00:36
الله يشافيه ويعافيه ويشافي كل مسلم ومسلمه ويرحم كل اموات المسلمين في كل بقع العالم يارب العالمين خوتي خوتاتي الله يجازيكم بالخير خليوكم في ديوركم حميو راسكم وحميو وليداتكم ونقصو شويا ديال تماره على السلطات قسما بالله العضيم يلاراهم خلاو ولادهم واسرتهم غير باش يحميونا هاهو اليوم. الضابط.حتىهو تفشافيه الفيروس....والله يحفضنا ويحفض وليداتنا او واليدينا والله يرفع علينا هاد الوبا
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30 - الحماية الجمعة 27 مارس 2020 - 00:36
رجال السلطة و البوليس و لمخازنية يجوبون الشوارع دون أدنى حماية لا من طرفهم و لا من طرف رؤسائهم في العمل يعتقدون ربما أنهم محميون بحكم مناصبهم لكن الفيروس غيىدر معني بذلك . محيحين و يصرفقو و يسبو فعباد الله باش ميتقاسوش زعما و هوما مكلخين حتى أدنى حماية والو الله يلطف بالجميع
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31 - mati الجمعة 27 مارس 2020 - 00:38
اولا الله يرحم اللي مات والله يشافي هاد القايد وجميع المرضى لا بكرونا ولا باقي الامراض امين
تانيا من هذه المحنة يجب على اصحاب القرار اخد العبرة و بناء مستشفيات بمواصفات كباقي الدول لان الخواص لم ولن يفيدونا بشئ سوى جمع الممممال و الله لم اسمع عن شي كلينيك هنا في خريبگة دار شي عملية في سبيل الله
الله المستعان
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32 - خالد الجمعة 27 مارس 2020 - 00:41
الله احفض الجميع. خص رجال السلطة والاجهزة الامنية اديرو ادوات الوقاية وكذلك الاطباء والممرضين والمساعدين. كل هذه النقود ونسمع بنقص في المعدات ما هذا الاستهتار، الا مساو هاد الناس فهاد الوقت تاتصابو راه صافي انا لله وانا اليه راجعون. كارثة انسانية غتوقع فالمغرب الله احفض.
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33 - مواطنة الجمعة 27 مارس 2020 - 00:42
نتمنى له الشفاء العاجل .تحية إحترام و تقدير لكل التضحيات و الجهود التي يبدلها رجال السلطة و رجال الامن للسهر على حمايتنا.
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34 - القتري بدر الجمعة 27 مارس 2020 - 00:42
يارب السماوات و الأرض أبعد الأذى عن كل أمة محمد
رجال السلطة و الأمن بكل مؤسساته و عموم موظفي القطاع الصحي هم من يسهرون الآن على راحتنا و أمننا
فكلنا نحييكم و نقول لكم أنكم أنتم فخرنا تضحون بحياتكم و حياة عائلاتكم من أجل الوطن حماكم الله و حفدكم يا قرة أعيننا القلب حزين يبكي ألما
اللهم نجنا و إحفظ هذا البلد الآمن الأمين يا رب العالمين فنحن إخوان رسولك الكريم صل و سلم عليه و من خير أمة
ألطف بنا يا ربنا الرحمان الرحيم
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