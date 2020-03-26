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كُتّاب وآراء
إصابة "قائد" بفيروس "كورونا" في مدينة مرّاكش
حالة جديدة تضاف إلى المصابين بوباء "كوفيد-19" بمدينة مراكش، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية، الخميس، إصابة رجل سلطة برتبة قائد بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش.
وأفادت مصادر هسبريس، أن "المصاب كان يقوم بواجبه المهني ضمن الفريق الذي يسهر على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية منذ إعلان وزارة الداخلية عنها".
وأخضعت اللجنة الطبية، التي أشرفت على حالة رجل السلطة، الأخير للعزل الطبي بأحد مستشفيات مراكش، قصد تلقي العلاجات الضرورية.
وينتظر إخضاع جميع المخالطين للمصاب، من أفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة والأمن الوطني، للفحوصات الطبية.
وظُهر الخميس، نُقل فرنسيان مقيمان بالمغرب إلى مستشفى الرازي، بعد الاشتباه في إصابتهما، للخضوع للفحوصات الطبية، للتأكد من خلو جسميهما من هذا الوباء.
وأكدت التحاليل المخبرية، في اليوم نفسه، خلو جسم فرنسي آخر يقيم بجماعة تامصلوحت بإقليم الحوز، نقل الأربعاء إلى المستشفى، من هذا الوباء.
وجرت، صباح الخميس، مراسيم دفن أحد المصابين بوباء "كوفيد-19" بمراكش، بعدما وافته المنية بسبب عدم تجاوب جسده العليل مع العلاج.
وسجلت بمدينة الصويرة إصابة جديدة من المخالطين لمستثمر فرنسي أصيب الأربعاء، ووُضع تحت الحجر الصحي بمستشفى سيدي محمد بن عبد الله في مدينة الرياح.
ولم يسلم إقليم شيشاوة من هذا الوباء، إذ عرف إصابة أربعة مواطنين ثبت حملهم له إثر مخالطتهم لحالات مصابة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
_عن الله يريد إصابت عبد من عباده............. إلا الحلقة القادمة إن شاء الله
نداء لجميع رجال السلطة ديرو الماسك و الليكات و بعدو قدر الامكان من المواطنين . و ديرو قنينات صغيرة بها بعض الكحول في جيابكم من اجل تعقيم ايديكم بعد لمس اي شيء .
الله يحد الباس .
تحية تقدير لهؤلاء القياد،
ارجو من الدولة عندما يزول بحول الله هذا الوباء بأن ترجع القيمة لمهنة القائد في محاربة الجريمة وتربية كل شخص عاق بعيدا عن المحاكم، لأنه في زماننا في حقبة السبعينات والثمانينات كانت المقاطعة هي التي تربي.
نسأل ﷲ عز وجل أن يحمينا ويرفع عنا هذا البلاء.
والسيطرة عليه كي لا يكون في ازدياد
وا عباد الله دخلو ديوركم
راه القضية حامضة...
من بين الأسباب أنهم لا يحترمون المسافة الموصى بها بين الواحد و الأخر على الأقل ( متر واحد ) عند مزاولتهم لمهامهم ( صفر احتياطات)
واله يسترهم ويحفضهم
اطلقوا الكمامات بثمن تحدده الدولة لمن يخالط الناس
تانيا من هذه المحنة يجب على اصحاب القرار اخد العبرة و بناء مستشفيات بمواصفات كباقي الدول لان الخواص لم ولن يفيدونا بشئ سوى جمع الممممال و الله لم اسمع عن شي كلينيك هنا في خريبگة دار شي عملية في سبيل الله
الله المستعان
رجال السلطة و الأمن بكل مؤسساته و عموم موظفي القطاع الصحي هم من يسهرون الآن على راحتنا و أمننا
فكلنا نحييكم و نقول لكم أنكم أنتم فخرنا تضحون بحياتكم و حياة عائلاتكم من أجل الوطن حماكم الله و حفدكم يا قرة أعيننا القلب حزين يبكي ألما
اللهم نجنا و إحفظ هذا البلد الآمن الأمين يا رب العالمين فنحن إخوان رسولك الكريم صل و سلم عليه و من خير أمة
ألطف بنا يا ربنا الرحمان الرحيم