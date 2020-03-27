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"كورونا" يصيب مهاجرة عائدة من إيطاليا إلى الرّيش
الجمعة 27 مارس 2020 - 00:17
أفاد مصدر مسؤول بإقليم ميدلت بأن تحاليل مخبرية أجريت لإحدى السيدات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، وكانت نتائجها إيجابية، مما يؤكّد إصابة المعنية بالأمر بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف المصدر ذاته أن المعنية بالأمر تقطن بالريش إقليم ميدلت، وهي مهاجرة بالديار الإيطالية كانت قد عادت إلى المغرب في الأسبوع الثاني من مارس الجاري، مشيرا إلى أنها توجد حاليا بالمستشفى الجهوي بالرشيدية، حيث تم وضعها في الحجر الصحي من أجل متابعة العلاج.