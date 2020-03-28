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الرئيسية | حوادث | خرق الطوارئ يجر ثلاثة شبان إلى التوقيف بكلميم

خرق الطوارئ يجر ثلاثة شبان إلى التوقيف بكلميم

خرق الطوارئ يجر ثلاثة شبان إلى التوقيف بكلميم
مصطفى البكار
السبت 28 مارس 2020 - 05:30

أسفرت الحملات الأمنية التي تعرفها مدينة كلميم، ضمانا لفرض حالة الطوارئ الصحية على المواطنين، عن إيقاف ثلاثة شبان في عقدهم الثاني خالفوا تعليمات السلطات القاضية بضرورة التزام المنازل لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء إيقاف الشبان الثلاثة المعنيين من لدن فرقة أمنية مكونة من السلطة المحلية والشرطة القضائية والقوات المساعدة في عمليتين متفرقتين، كانت أولاهما على مستوى حي التواغيل والثانية بالقرب من شارع 3 مارس، بعدما عمدوا إلى التجول داخل المدينة في وقت متأخر من الليل على الرغم من عدم توفرهم على وثيقة السماح بالتنقل.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على القضاء قصد متابعتهم بتهم العصيان وعدم الامتثال لحالة الطوارئ التي أمرت بها السلطات العامة.

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