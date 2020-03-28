24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)

  2. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

  3. والدة أصغر ضحية لفيروس "كورونا" في فرنسا: "الموت لا يستأذن" (5.00)

  4. لحلو ينتقدُ تمجيد الإعلام والمجتمع لفئة "التافهين" (5.00)

  5. عندما أعدم مولاي إسماعيل خبازين وتجارا بسبب الاحتكار والغش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خرق "الطوارئ" يقود 30 شخصا للتوقيف بورزازات

خرق "الطوارئ" يقود 30 شخصا للتوقيف بورزازات

خرق "الطوارئ" يقود 30 شخصا للتوقيف بورزازات
محمد ايت حساين
السبت 28 مارس 2020 - 02:32

تواصل المصالح الأمنية بمدينة ورزازات تدخلاتها لإعمال القانون المرتبط بتقييد حركة المواطنين، ضمن حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن، من خلال السهر على مراقبة مدى توفّر المتواجدين بالشارع العام على الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن.

وفي هذا الإطار، تمكنت مصالح الشرطة بمدينة ورزازات، من إيقاف 30 شخصا، للاشتباه في تورطهم في العصيان وعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد.

وأفادت مصادر الجريدة بأن المصالح الأمنية وضعت الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتحقيق، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل متابعتهم بحسب المنسوب إليهم.

وأكد مصدر أمني أن إيقاف هؤلاء الأشخاص، البالغ عددهم 30 شخصا، جاء بعد خرقهم لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد، مضيفا أن القانون سيطبق في حق جميع من تمرد على القرار، لافتا إلى "أن الوقت حان للتطبيق الصارم للقانون من أجل حماية الوطن من انتشار الفيروس"، داعيا المواطنين التزام بيوتهم وعدم المغادرة إلا للضرورة القصوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.