فيروس كورونا يودي بحياة محام شاب في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ محام بهيئة مراكش، اليوم الجمعة، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى العسكري ابن سينا، بعد إصابته بوباء "كوفيد 19".

وكان الراحل، البالغ من العمر 35 سنة والأب لطفلة حديثة العهد بالولادة، نقل إلى المشفى إثر معاناته من أعراض مرضية، بعد ارتفاع درجة حرارة جسمه.

وأثبتت التحليلات المخبرية التي أخضع لها هذا المحامي، أمس الخميس، أنه مصاب بوباء "كوفيد 19"، وبدأ يشعر بضيق في التنفس، حين وضعه في الحجز الصحي.

وبوفاة هذا المحامي الشاب، ترتفع عدد الوفيات بهذا الوباء بمدينة مراكش إلى ثلاثة.

وبهذه المناسبة الأليمة، قدم مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، نيابة عن أصحاب البذلة السوداء، تعازيه إلى والدي الفقيد وأسرته وعائلته وأصهاره.

وتقدم عبد الرحيم الجمل، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسينة للقضاة، من جهته، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى المحامين وإلى النقيب سالف الذكر.