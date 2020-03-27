24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:3817:0419:4821:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)

  2. هل اقترب المغرب من مرحلة الانتشار السريع لفيروس "كورونا"؟ (5.00)

  3. إسبانيا تخوض حرب الإمدادات الطبية ضد "كورونا" (5.00)

  4. "كورونا" يمنع العمال المغاربة عن الحقول الفرنسية (5.00)

  5. أجهزة التنفس الاصطناعي وآليات كشف فيروس كورونا تصل المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | فيروس كورونا يودي بحياة محام شاب في مراكش

فيروس كورونا يودي بحياة محام شاب في مراكش

فيروس كورونا يودي بحياة محام شاب في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 27 مارس 2020 - 13:24

لفظ محام بهيئة مراكش، اليوم الجمعة، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى العسكري ابن سينا، بعد إصابته بوباء "كوفيد 19".

وكان الراحل، البالغ من العمر 35 سنة والأب لطفلة حديثة العهد بالولادة، نقل إلى المشفى إثر معاناته من أعراض مرضية، بعد ارتفاع درجة حرارة جسمه.

وأثبتت التحليلات المخبرية التي أخضع لها هذا المحامي، أمس الخميس، أنه مصاب بوباء "كوفيد 19"، وبدأ يشعر بضيق في التنفس، حين وضعه في الحجز الصحي.

وبوفاة هذا المحامي الشاب، ترتفع عدد الوفيات بهذا الوباء بمدينة مراكش إلى ثلاثة.

وبهذه المناسبة الأليمة، قدم مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، نيابة عن أصحاب البذلة السوداء، تعازيه إلى والدي الفقيد وأسرته وعائلته وأصهاره.

وتقدم عبد الرحيم الجمل، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسينة للقضاة، من جهته، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى المحامين وإلى النقيب سالف الذكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (68)

1 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 13:30
اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين وأسكنه فسيح جناتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
131
2 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 13:30
رحمه الله وجعله من الشهداء عنده
اللهم ارفع عنا هذا البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
110
3 - تيفلت الجمعة 27 مارس 2020 - 13:31
رحم الله الفقيد وتغمضه بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته
وانا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
86
4 - ابو نائل الجمعة 27 مارس 2020 - 13:32
انا لله وانا اليه راجعون.رحم الله الفقيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
5 - nour الجمعة 27 مارس 2020 - 13:32
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
6 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 13:32
إن لله وإن إليه راجعون، البقاء لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
7 - medoujda الجمعة 27 مارس 2020 - 13:32
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
8 - محمد الوردي الجمعة 27 مارس 2020 - 13:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم اغفر له وارحمه يارب وجميع موتى المسلمين
ملاحظة لماذا يا هسبريس لم تذكروا موت الإمام سي عبد الرحمان رحمه الله الذي توفي في مراكش بسبب وباء فيروس كرونا
ولم تنشروا استعانة السلطة برجال الدين في توعية الناس بالمكوث في منازلهم
ام ان هذه الفئات......؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
106
9 - atman الجمعة 27 مارس 2020 - 13:33
رحمه الله الله بجعل متواه ااجنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
10 - ام سارة الجمعة 27 مارس 2020 - 13:35
اللهم ارحمه وارحم شهداء هذا الوباء وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين....اللهم اشملنا بعفوك ورحمتك ورضاك وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وما انت اعلم به منا...اللهم في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك نسالك وانت اللطيف الحفيظ المغيث ان ترفع عنا هذا الوباء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
11 - معاذ الجمعة 27 مارس 2020 - 13:35
إنا لله و إنا إليه راجعون و لا حول و لاقوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
12 - الداعي الجمعة 27 مارس 2020 - 13:35
كل نفس ذايقةىى الموت. إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
13 - حسن الجمعة 27 مارس 2020 - 13:36
ان لله وانا اليه راجعون هذا الوباء اعمى لا يعترف بالسن ولا بكونك مريضا والدليل وفاة هذا المحامي الشاب وقبله وفاة قاضية شابة هذا الفيروس خطير جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
14 - marwan الجمعة 27 مارس 2020 - 13:36
ان لله وإنا اليه راجعون رحمه الله الموت واحدة و الاسباب متعددة و اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان وان يسكن فسيح جناتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
15 - صبحي الجمعة 27 مارس 2020 - 13:37
انا لله وإنا اليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
16 - إنا لله وإنا إليه راجعون الجمعة 27 مارس 2020 - 13:37
اللهم ارحم موتانا و أشفي مرضانا، اللهم يا جبار السموات والأرض أرفع عنا هذا الوباء ، إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
17 - غيور على وطنه الجمعة 27 مارس 2020 - 13:37
انا لله وانا اليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته وحفظ الله بلادنا من كل مكروه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
18 - سميرة الجمعة 27 مارس 2020 - 13:37
خبر حزين اللهم تقبله من الشهداء والهم الصبر والسلوان لعائلته انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
19 - مسلم الجمعة 27 مارس 2020 - 13:37
ان لله وان الیه راجعون اللهم فی هذا الیوم العضیم عندنا لله عز وجل ان یسكنه فسیحه جنته وان یرزق اهله بالصبر والسلوان والناس بقوا فی دیوركم یجب ان نكون واعین بخطوره هذا المرض اسال لله ان یرحم موتنا ویشفی مرضانا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
20 - توضيح الجمعة 27 مارس 2020 - 13:37
فلنوضح الخطورة ديال هاذ المرض هو فيروس حديث الاكتشاف و ممعروفش عليه معلومات كثيرة.هو سريع الانتشار و يقد يصيب اي واحد و المهم في هذا انه يقد يقتل اي واحد تصاب بيه يعني كاين خطر الوفاة و الاخطر انه حتى الحد الان مكينش علاج او وسيلة ناجعة للحماية منو يعني كلنا في خطر اذا مكلسناش فديورنا انسمعو مزيد من الضحايا. بقى فدارك تحمي الناس او تحمي راسك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
21 - KHALID ECHARQAOUI الجمعة 27 مارس 2020 - 13:38
انا لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
22 - ليلى الجمعة 27 مارس 2020 - 13:38
إنا لله وانا اليه راجعون.
اللهم تقبله عندك من الشهداء والصديقين والصالحين واسكنه الفردوس الاعلى وارزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. يا رب يا ارحم الراحمين.
وأرفع عنا الوباء والداء وارحمنا يا رب يا مغيث.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
23 - Kaoutar الجمعة 27 مارس 2020 - 13:38
ان لله وان اليه راجعون ارحم جميع موتى المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
24 - ع.ع الجمعة 27 مارس 2020 - 13:38
رحمة الله عليه . والرحمة على كل إنسان أينما كان.
ملاحظة بسيطة هو نقله المشفى يوم الخميس ومفارقته الحياة اليوم هل يعني ذلك غياب الرعاية الصحية اللازمة ام غياب الإمكانيات ام ضعف الكفاءة . فكل الدول تشهد ارتفاع الوفيات لكن في ذات الوقت إضعافها من المتداوين المتعافين. لذلك أقول ايها المغاربة أن خيرنا في ملازمة بيوتنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
25 - moad الجمعة 27 مارس 2020 - 13:38
الله يرحم الجميع امواتا واحياء. قالوا اصحاب الاختصاص ان هذا الوباء لا يقتل الشباب ارجو من الشباب خصوصا اخد الحيطة و التزام البيوت كما الشيوخ و العجزة و الله خير حافظا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
26 - موحى او حمو الجمعة 27 مارس 2020 - 13:38
ياربي السلامة المغرب البلد الوحيد اللي فيه عدد الوفيات دازت عدد الحالات التي شفيت المستشفيات اديال المغرب كيلعبو غير على التعادل والله احفظ السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
27 - امال الجمعة 27 مارس 2020 - 13:39
الله يرحم و يرحم جميع المسلمين، عدد الوفيات ولا مرتافع عندنا في المغرب بالنسبة لعدد الاصابات هدا يدل على ضعف الميدان الطبي عندنا الله يلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
28 - شاب الجمعة 27 مارس 2020 - 13:39
ان لله وان اليه راجعون
والله يا اخوتي هذا الوباء يحصد كل شي لا يفرق بين شاب وعجوز. أمس توفيت فتاة ذات السادس عشر ربيعا هنا في فرنسا لم تكن تعاني من اي مرض نسال الله ان يرفع عنا البلاء لقد عرفنا قدرنا نحن الضعفاء وهو القوي المتين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
29 - ahmed الجمعة 27 مارس 2020 - 13:40
سلام عليكم أيها المسلمون تراحمو على كل من مات بهدا الوباء ليس من له ماكنة فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
30 - سليمان أولادعسى الجمعة 27 مارس 2020 - 13:40
المرجو تصحيح الهالك بمتوفي أو وفاة المصاب احتراما للمتوفي..لأن الهلاك لها معنى سلبي في اللغة وذلك كما ورد في الأية
"و أهلك الله قوم عاد "
رحمه الله و جعل الله متواه الجنة يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
31 - أم سلمى الجمعة 27 مارس 2020 - 13:40
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.اللهم عافنا واعفو عنا وارفع مقتك وغضبك عنا ياارحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
32 - مواطنة الجمعة 27 مارس 2020 - 13:40
رحم الله الفقيد و جعل مثواه الجنة و يا ربي تلطف بينا
الله يرحم الوالدين بقاو فديوركم و ما تخرجوش لأن الوضع خطير جدا
ملاحظة: الشخص لي فالصورة ما لابسش القفازات و هذا استهتار بوسائل الوقاية و قد يكلفنا حياة الكثيرين، الله يرضي عليكم مزيدا من الحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
33 - aziz smara الجمعة 27 مارس 2020 - 13:42
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه و ارزق أهله الصبر والسلوان. ربما القادم أسوء إن لم نستجب تماما لضرورة الحجر الصحي. لأنه للأسف العديد من الناس لا يدركون مدى خطورة الأمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
34 - Samir الجمعة 27 مارس 2020 - 13:42
Salam alykoum attention la taux de mortalité est très élevé au Maroc et on voit même des jeunes mourrir ce qui montre que le système de santé est vraiment pourrie malgré le tapage médiatique les hôpitaux sont des cimetières
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
35 - مهندس الجمعة 27 مارس 2020 - 13:43
35 سنة ! المرجو التوضيح، هل كان يعاني من أمراض مزمنة ؟ أم هل سبب الموت هو ضيق التنفس نضرا لعدم وجود أجهزة التنفس الإصطناعي ؟ أم لأسباب أخرى ؟ اللهم ارحمه برحمتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
36 - مرباح الجمعة 27 مارس 2020 - 13:43
انا لله وانا اليه راجعون
ان القلب ليحزن و العين تدمع وانا على فراق احبابنا المغاربة الدين توفوا بالوباء لمحزونون وما نقول الا ما يرضي ربنا. اللهم اجعل هدا البلد امنا يا رب العالمين
نتمنى من بعض المغاربة ان يلتزموا بالحجر الصحي لانه الطريقة الوحيدة التي سوف تجنبنا هدا الفيروس ان شاء الله اقول الطريقة الوحيدة بادن الله تعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
37 - moha الجمعة 27 مارس 2020 - 13:43
رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جنانه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
38 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 13:44
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إغفر له وارحمه ياأرحم الراحمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
39 - مختار الجمعة 27 مارس 2020 - 13:44
اللهم ارحمه و وسع مدخله واسكنه فسيح جناتك
وارزق اهله الصبر و السلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
40 - لاغالب إلا الله الجمعة 27 مارس 2020 - 13:45
لله مأعطى ولله مأخد الله ارحموا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
41 - FAHD الجمعة 27 مارس 2020 - 13:45
عظم الله أجرهم وجبر مصابهم وغفر لميتهم، اللهم ارحمه ووسع نزله وأكرم مدخله واجمعنا بهم في مستقر رحمته، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه لا حول ولا قوه إلّا بالله
نّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها، اللهم ارحمه، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
42 - loubna الجمعة 27 مارس 2020 - 13:45
اللهم ارحمه واغفر له وللأمة الإسلامية يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
43 - حسن الجمعة 27 مارس 2020 - 13:45
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
44 - خالد.ف الجمعة 27 مارس 2020 - 13:46
اللهم ارحمنا و ارحم موتانا . نظرية قتل الفيروس للمسننين فقط تتلاشى ! المكوث في البيوت ضرورة ملحة ، لا للعبث بأرواحكم أرجوكم !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
45 - daoudi الجمعة 27 مارس 2020 - 13:47
رحم الله الفقيد إخواني في الله خذوا حذركم والتزموا بالتعليمات جزاكم الله والشكر لمهن الصحة والامن والجنود والتعليم فهم اليوم في مقدمة الدفاع عن الوطن الحبيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
46 - hamid الجمعة 27 مارس 2020 - 13:48
اين هو الدواء المعجزة التي تفتخر به وزارة الصحة
ام تنتضر الضوء الاخضر من فرنسا
لدا كان الدواء فعال فلمادا لا يقدم للمرضى حتى لا يلفضو انفاسهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
47 - حياة تالوفات الجمعة 27 مارس 2020 - 13:48
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
48 - الحمداني الجمعة 27 مارس 2020 - 13:49
تعازينا لعاىلة الفقيد انا لله وانا إليه راجعون عليكم بالجلوس في بيوتكم يحفظكم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
49 - abdo الجمعة 27 مارس 2020 - 13:50
اللهم ارحمه واغفر له يا ارحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
50 - امين الجمعة 27 مارس 2020 - 13:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرحمه قضاء الله وقدره نسأل الله عز وجل أن يدخله في زمرة الشهداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
51 - بوعزة الجمعة 27 مارس 2020 - 13:53
انا لله وانا اليه راجعون
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
52 - aziz الجمعة 27 مارس 2020 - 13:55
اللهم ارحمه ان لله وان اليه راجعون ولدويه الصبر والسلوان،بالنسبة للمغرب عدد الوفيات يفوق عدد المتعافين،ربما العناية الطبية لم تكن في المستوى المطلوب،ولهذا من رأي ان تكون هناك كاميرات المراقبة في الأماكن التي يرقد فيها المصابون بهذا الوباء، حتى يتم مراقبة تعامل الاطباء مع المرضى ،لان بعض الاطباء سمحهم الله ضميرهم المهني ليس على ما يرام،لان مهنة الطب يجب تكون فيها الانسانية ونكران الذات والضمير المهني ،والطبيب في الازمات الصحية مثله مثل الجندي في المعركة يضحي بكل شيء من اجل حماية الوطن والمواطنين..وتحية طيبة للأطباء الاوفياء المخلصين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
53 - اليوسفي الجمعة 27 مارس 2020 - 13:57
تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
54 - سارة الجمعة 27 مارس 2020 - 13:57
شاب ومات رغم كثرة الكلام عن دواء الكلوروكين والدواء الاخر لي نسيت سميته , هدشي كيخلع ... ياريت لو وضحوا الحالة الطبية دالمحامي رحمه الله , واش كانت عنده أمراض مزمنة ولا لا حيث مازال شاب صغير ووفاته مرعبة لنا نحن الشباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
55 - متتبع الجمعة 27 مارس 2020 - 14:01
اصبحنا نرى مابين ندوة وزارة الصحة و اخرى تظهر اخبار عن اصابات و وفاة هل هذا شيء عادي ..الله يرحم الفقيد و كل من مات جراء هذا الوباء و احفظ بلادنا من هذه الجائحة.فقط للعلم لا زلت لا اصدق ان هذا الوباء لا ينتقل عن الهواء او شيء من هذا القبيل فهناك تكتم واضح عن مدى اصابات اشخاص لا يختلطون مع الناس مع كامل الوقاية و كامل الامكانيات على سبيل المثال..الامير تشارلز..الخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
56 - الوطني الحر الجمعة 27 مارس 2020 - 14:04
هل وضع في الحجز الصحي في منزله في انتظار فترة الحجز التي هي 14 يوم أم أنه نقل إلى المستشفى وخضع للعلاج المكتف في حينه ولم يستجب للعلاج ؟
سؤال ينتظر الجواب !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
57 - ابراهيم الجمعة 27 مارس 2020 - 14:04
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
58 - رشيد الجمعة 27 مارس 2020 - 14:10
الهم ارحمه برحمتك واغفر له و ارزق أهله الصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
59 - هند الجمعة 27 مارس 2020 - 14:14
ا ين هي نجاعة الكلوروكين ??? ان الاعمار بيد الله هويحيي و يميت...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
60 - عبدو الجمعة 27 مارس 2020 - 14:15
الله يرحمه و يرحم جميع المسلمين والله يرفع عنا البلاء و الوباء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
61 - amine الجمعة 27 مارس 2020 - 14:16
انا لله و انا اليه راجعون، اللهم ارحمه و تغمضه برحمتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
62 - Abdelhamid الجمعة 27 مارس 2020 - 14:17
انا لله وانا اليه راجعون.رحم الله الفقيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
63 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 14:23
رحمه الله، وألهم ذويه الصبر والسلوان. وانا لله وإنا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - التازي الجمعة 27 مارس 2020 - 14:24
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وأريد أن أوضح حسب ما أرى اننا كشعب لازلنا لا نعي خطورة هذا الوباء ولم نلتزم بتعليمات المسئولين. فالناس لا تلزم بيوتها ويستسغرون الخطر. اخشى ما أخشاه أن لانكون قد استفدنا من مأساة جيراننا الأوربيين. اللهم ألطف بعبادك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - youssef azouz الجمعة 27 مارس 2020 - 14:25
رحم الله الفقيد و الهم ذويه الصبر.

حذاري ثم حذاري من تناول مضاد الإلتهاب الذي يحتوي الإيبروفين .. دوان "أنترالجين" مثالا.

هنا في فرنسا حالتي شابين بنفس سرعة تدهور الحالة الصحية ثم الوفاة، و كان السبب تناولهما لتلك المهدئات المحتوية على إيبيپروفين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - عراسي وديع الجمعة 27 مارس 2020 - 14:26
إن لله وان إن إليه راجعون. اللهم رحم عبادك ياارحم راحمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - Ichiwassim الجمعة 27 مارس 2020 - 14:29
كوفيد19 يفتك بالشباب المصابين بامراض المرتبطة بالجهاز التنفسي كالربو ديقا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - هشام متسائل الجمعة 27 مارس 2020 - 14:31
ضحية اخرى من ضحايا وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومراقبة التراب الوطني

لم تغلقوا الحدود لما طالبكم الشعب بذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 68 | عرض: 1 - 68

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.