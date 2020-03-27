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كُتّاب وآراء
فيروس كورونا يودي بحياة محام شاب في مراكش
لفظ محام بهيئة مراكش، اليوم الجمعة، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى العسكري ابن سينا، بعد إصابته بوباء "كوفيد 19".
وكان الراحل، البالغ من العمر 35 سنة والأب لطفلة حديثة العهد بالولادة، نقل إلى المشفى إثر معاناته من أعراض مرضية، بعد ارتفاع درجة حرارة جسمه.
وأثبتت التحليلات المخبرية التي أخضع لها هذا المحامي، أمس الخميس، أنه مصاب بوباء "كوفيد 19"، وبدأ يشعر بضيق في التنفس، حين وضعه في الحجز الصحي.
وبوفاة هذا المحامي الشاب، ترتفع عدد الوفيات بهذا الوباء بمدينة مراكش إلى ثلاثة.
وبهذه المناسبة الأليمة، قدم مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، نيابة عن أصحاب البذلة السوداء، تعازيه إلى والدي الفقيد وأسرته وعائلته وأصهاره.
وتقدم عبد الرحيم الجمل، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسينة للقضاة، من جهته، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى المحامين وإلى النقيب سالف الذكر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (68)
اللهم ارفع عنا هذا البلاء
وانا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه يارب وجميع موتى المسلمين
ملاحظة لماذا يا هسبريس لم تذكروا موت الإمام سي عبد الرحمان رحمه الله الذي توفي في مراكش بسبب وباء فيروس كرونا
ولم تنشروا استعانة السلطة برجال الدين في توعية الناس بالمكوث في منازلهم
ام ان هذه الفئات......؟
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم تقبله عندك من الشهداء والصديقين والصالحين واسكنه الفردوس الاعلى وارزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. يا رب يا ارحم الراحمين.
وأرفع عنا الوباء والداء وارحمنا يا رب يا مغيث.
ملاحظة بسيطة هو نقله المشفى يوم الخميس ومفارقته الحياة اليوم هل يعني ذلك غياب الرعاية الصحية اللازمة ام غياب الإمكانيات ام ضعف الكفاءة . فكل الدول تشهد ارتفاع الوفيات لكن في ذات الوقت إضعافها من المتداوين المتعافين. لذلك أقول ايها المغاربة أن خيرنا في ملازمة بيوتنا .
والله يا اخوتي هذا الوباء يحصد كل شي لا يفرق بين شاب وعجوز. أمس توفيت فتاة ذات السادس عشر ربيعا هنا في فرنسا لم تكن تعاني من اي مرض نسال الله ان يرفع عنا البلاء لقد عرفنا قدرنا نحن الضعفاء وهو القوي المتين
"و أهلك الله قوم عاد "
رحمه الله و جعل الله متواه الجنة يا رب العالمين
الله يرحم الوالدين بقاو فديوركم و ما تخرجوش لأن الوضع خطير جدا
ملاحظة: الشخص لي فالصورة ما لابسش القفازات و هذا استهتار بوسائل الوقاية و قد يكلفنا حياة الكثيرين، الله يرضي عليكم مزيدا من الحذر
ان القلب ليحزن و العين تدمع وانا على فراق احبابنا المغاربة الدين توفوا بالوباء لمحزونون وما نقول الا ما يرضي ربنا. اللهم اجعل هدا البلد امنا يا رب العالمين
نتمنى من بعض المغاربة ان يلتزموا بالحجر الصحي لانه الطريقة الوحيدة التي سوف تجنبنا هدا الفيروس ان شاء الله اقول الطريقة الوحيدة بادن الله تعالى
وارزق اهله الصبر و السلوان
نّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها، اللهم ارحمه، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار
ام تنتضر الضوء الاخضر من فرنسا
لدا كان الدواء فعال فلمادا لا يقدم للمرضى حتى لا يلفضو انفاسهم
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
سؤال ينتظر الجواب !
حذاري ثم حذاري من تناول مضاد الإلتهاب الذي يحتوي الإيبروفين .. دوان "أنترالجين" مثالا.
هنا في فرنسا حالتي شابين بنفس سرعة تدهور الحالة الصحية ثم الوفاة، و كان السبب تناولهما لتلك المهدئات المحتوية على إيبيپروفين.
لم تغلقوا الحدود لما طالبكم الشعب بذلك