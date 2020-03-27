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كُتّاب وآراء
فيروس "كورونا" يُصيب شخصين في اشتوكة وإنزكان
أفادت مصادر مسؤولة بإقليم اشتوكة آيت باها بأن تحاليل مخبرية أجريت لشخص كانت نتائجها إيجابية، مما يؤكّد إصابة الشخص المعني بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشخص المعني يقطن بالجماعة الترابية "تسكدلت" في الدائرة الجبلية للإقليم، وهو مهاجر بالديار الفرنسية كان قد عاد إلى المغرب قبل نحو 17 يوما.
وفي عمالة إنزكان آيت ملول، أوردت مصادر لهسبريس أن شابا يبلغ عمره 27 سنة قد أثبتت نتائج التحاليل المخبرية حمله لفيروس "كوفيد 19".
وقالت المصادر ذاتها إن الشاب، الذي يشتغل بإحدى المؤسسات الفندقية، كان قد أحس بأعراض شبيهة بتلك الخاصة بوباء "كورونا"، قبل أن تأتي التحاليل المخبرية إيجابية.
وُوضع المصابان في الحجر الصحي من أجل متابعة العلاج، وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات؛ فيما أُخضِع أفراد أسرتيهما وكل المخالطين لهما للتحاليل اللازمة، بالإضافة إلى الحجر المنزلي.
يُشار إلى أن السلطات الإقليمية بإقليم اشتوكة آيت باها، وفور تسجيل أول حالة إصابة مؤكّدة بـ"كورونا"، شدّدت على مواصلة كل التدابير الاحترازية والوقائية والتنفيذ الصارم لإجراءات الحجر الصحي، إلى جانب التعامل الحازم مع تدابير حالة الطوارئ الصحية.