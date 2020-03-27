سلطات بني ملال تتصدى لمخالفي الطوارئ الصحية

حميد رزقي

تفعيلا لقانون حالة الطوارئ الصحية التي دعت إليها السلطات الحكومية، من أجل الحد من التجول ومراقبة مدى حيازة مستعملي الطريق على الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن، وضع درك بني ملال شخصين تحت تدابير الحراسة النظرية بشبهة خرق قرار الحجر الصحي.

وأفاد مصدر أمني، في هذا الإطار، بأن عناصر الدرك بالمركز الترابي القصيبة، التابع لسرية الدرك ببني ملال، أوقفت شخصا بشبهة خرق حالة الطوارئ والسكر العلني.

وفي السياق نفسه، أوقفت دورية لدرك أولاد امبارك بإقليم بني ملال شخصا تورط في العصيان وعدم الامتثال لحالة الطوارئ مع الإهانة.

وأفادت مصادر الجريدة بأن مصالح الدرك وضعت الموقوفيْن رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتحقيق، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل متابعتهما بحسب المنسوب إليهما.