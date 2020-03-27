24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:19
|13:38
|17:04
|19:48
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية
- تكثيف الرقابة بالبيضاء
- وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية بسلا
- هذه تفاصيل انتحار "سودور الجديدة" .. وقائد يصالح "لحّام الرباط"
بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)
المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)
- وزارة الصحة: وفيات فيروس "كورونا" ترتفع إلى 21 حالة بالمغرب - (242)
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية - (216)
- المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 333 - (212)
- الحكومة تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من "كورونا" .. التفاصيل - (194)
- بروفيسور مغربي: "الكلوروكين" معجزة .. وهذه وصفة علاج "كورونا" - (140)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خرق "الطوارئ" يورط 30 شخصا بميدلت والريش
تمكنت مصالح الأمن الوطني التابعة للمنطقة الإقليمية بميدلت من توقيف ما مجموعه 30 شخصا، وذلك لمخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات المختصة.
وأوضح مصدر مطلع أن 30 شخصا تم توقيفهم بمدينة ميدلت لتورطهم في خرق قرار حالة الطوارئ الصحية، وعدم الامتثال والعصيان، فيما توبع ستة أشخاص من أصل 30 بتهم تتعلق بالسكر العلني والعربدة، فضلا على تهمة عرقلة تدابير وقائية صحية.
وذكر المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الريش تمكنت من توقيف أربعة مخالفين لحالة الطوارئ الصحية أمس الخميس.
وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.
حري بالذكر أن عامل إقليم ميدلت، المصطفى النوحي، مرفوقا باللجنة الإقليمية لليقظة، وقف شخصيا على عمليات تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، وتفقد عمل السدود الأمنية المقامة بمداخل ووسط المدينة.