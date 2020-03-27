خرق "الطوارئ" يورط 30 شخصا بميدلت والريش

محمد ايت حساين من تنغير

تمكنت مصالح الأمن الوطني التابعة للمنطقة الإقليمية بميدلت من توقيف ما مجموعه 30 شخصا، وذلك لمخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات المختصة.

وأوضح مصدر مطلع أن 30 شخصا تم توقيفهم بمدينة ميدلت لتورطهم في خرق قرار حالة الطوارئ الصحية، وعدم الامتثال والعصيان، فيما توبع ستة أشخاص من أصل 30 بتهم تتعلق بالسكر العلني والعربدة، فضلا على تهمة عرقلة تدابير وقائية صحية.

وذكر المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الريش تمكنت من توقيف أربعة مخالفين لحالة الطوارئ الصحية أمس الخميس.

وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.

حري بالذكر أن عامل إقليم ميدلت، المصطفى النوحي، مرفوقا باللجنة الإقليمية لليقظة، وقف شخصيا على عمليات تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، وتفقد عمل السدود الأمنية المقامة بمداخل ووسط المدينة.