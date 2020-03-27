24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:3817:0419:4821:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)

  2. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

  3. لحلو ينتقدُ تمجيد الإعلام والمجتمع لفئة "التافهين" (5.00)

  4. بلاد المَخزن وبلاد كورونا (5.00)

  5. مجلة بيئية مغربية ترى النور بالعربية والفرنسية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خرق "الطوارئ" يورط 30 شخصا بميدلت والريش

خرق "الطوارئ" يورط 30 شخصا بميدلت والريش

خرق "الطوارئ" يورط 30 شخصا بميدلت والريش
محمد ايت حساين من تنغير
الجمعة 27 مارس 2020 - 21:50

تمكنت مصالح الأمن الوطني التابعة للمنطقة الإقليمية بميدلت من توقيف ما مجموعه 30 شخصا، وذلك لمخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات المختصة.

وأوضح مصدر مطلع أن 30 شخصا تم توقيفهم بمدينة ميدلت لتورطهم في خرق قرار حالة الطوارئ الصحية، وعدم الامتثال والعصيان، فيما توبع ستة أشخاص من أصل 30 بتهم تتعلق بالسكر العلني والعربدة، فضلا على تهمة عرقلة تدابير وقائية صحية.

وذكر المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الريش تمكنت من توقيف أربعة مخالفين لحالة الطوارئ الصحية أمس الخميس.

وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.

حري بالذكر أن عامل إقليم ميدلت، المصطفى النوحي، مرفوقا باللجنة الإقليمية لليقظة، وقف شخصيا على عمليات تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، وتفقد عمل السدود الأمنية المقامة بمداخل ووسط المدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.