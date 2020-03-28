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كُتّاب وآراء
الدعارة توقف سويديّين داخل شقة بمدينة أكادير
تمكنت عناصر الشرطة التابعة للدائرة السادسة بمدينة أكادير، ليلة الخميس، من توقيف مواطنيْن يحملان الجنسية السويدية، يبلغان من العمر 20 و27 سنة، برفقة فتاة قاصر، بإحدى الشقق في حي "صونابا"، للاشتباه في تحويلها إلى وكر للدعارة.
وأسفر التدخّل الأمني، الذي جاء على إثر شكاية تقدمت بها ساكنة العمارة التي توجد بها الشقة المشبوهة، عن توقيف الفتاة القاصر (17 سنة) التي كانت برفقة المواطنيْن السويديّيْن.
وجرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة في انتظار تقديمهم أمام القضاء.