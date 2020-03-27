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الرئيسية | حوادث | عصيان الطوارئ يرمي بشاب وراء القضبان بتاونات

عصيان الطوارئ يرمي بشاب وراء القضبان بتاونات

عصيان الطوارئ يرمي بشاب وراء القضبان بتاونات
هسبريس من تاونات
الجمعة 27 مارس 2020 - 23:15

على خلفية عصيان حالة الطوارئ الصحية السارية بالبلاد، أمرت مصالح النيابة العامة بابتدائية تاونات، اليوم، بإيداع شاب قيد الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي لعين عائشة، بينما قررت متابعة والده في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، وذلك لأجل عدم الامتثال والإهانة.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن دورية برئاسة قائد عين عائشة أوقفت الشاب المذكور، الذي يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، رفقة والده، البالغ من العمر 54 سنة، ليلة أمس الخميس، على الطريق المؤدية إلى عين معطوف، مشيرة إلى أن المتهمين ينحدران من دوار "البازلا" التابع لجماعة عين عائشة.

المصادر ذاتها أوضحت أن المعنيين بالأمر تمت إحالتهما على مصالح الضابطة القضائية للمركز القضائي للدرك الملكي بتاونات التي أخضعتهما للبحث التمهيدي، وذلك قبل وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - slm السبت 28 مارس 2020 - 00:00
واش هادو حماقوا اولا اشنو حنا خصنا نطلقوا السجناء اولا نزيدوا معانات البلاد را السجن هو لي غيولي بؤرة كورونا ، نديرو حبس الدار احسن الله اهديهم هاذ المسؤلين افيقوا
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