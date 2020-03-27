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كُتّاب وآراء
عصيان الطوارئ يرمي بشاب وراء القضبان بتاونات
على خلفية عصيان حالة الطوارئ الصحية السارية بالبلاد، أمرت مصالح النيابة العامة بابتدائية تاونات، اليوم، بإيداع شاب قيد الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي لعين عائشة، بينما قررت متابعة والده في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، وذلك لأجل عدم الامتثال والإهانة.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن دورية برئاسة قائد عين عائشة أوقفت الشاب المذكور، الذي يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، رفقة والده، البالغ من العمر 54 سنة، ليلة أمس الخميس، على الطريق المؤدية إلى عين معطوف، مشيرة إلى أن المتهمين ينحدران من دوار "البازلا" التابع لجماعة عين عائشة.
المصادر ذاتها أوضحت أن المعنيين بالأمر تمت إحالتهما على مصالح الضابطة القضائية للمركز القضائي للدرك الملكي بتاونات التي أخضعتهما للبحث التمهيدي، وذلك قبل وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.