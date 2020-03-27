سقوط من الطابق الرابع يصرع أربعينيا في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي شخص في الأربعينيات من عمره مصرعه مساء الجمعة، متأثرا برضوض وجروح بليغة ونزيف حاد، إثر سقوطه من الطابق الرابع لعمارة في حي "تيليلا" بمدينة أكادير.

وأوردت مصادر من عين المكان، أن المتوفى كان يهم بإنجاز بعض الإصلاحات بالجانب الخارجي لشقة، مستعملا حبلا ولوْحا خشبيا، قبل أن يفقد توازنه ويسقط.

وانتقلت عناصر السلطة المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية إلى عين المكان. كما نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة تحت إشراف النيابة العامة.