تحاليل سلبية تبعد "كورونا" عن شاب من زايدة

محمد ايت حساين من تنغير

أكدت تحاليل مخبرية أجريت بالمعهد الوطني للصحة في الرباط، عدم إصابة شاب قادم من مدينة طنجة ويقطن بالجماعة الترابية زايدة بإقليم ميدلت بـ "فيروس كورونا" المستجد.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس، فإن الشاب، في عقده الثالث، حل بمسقط رأسه قبل أيام، وظهرت عليه أعراض تتطابق ومرض "كورونا"، إذ انتقلت إلى منزله الخلية الطبية التي يترأسها حسن بوزيان، المندوب الإقليمي لميدلت الجديد، وأُخذت عينات له لإخضاعها للتحاليل، التي أكدت أنه لا يعاني من المرض المستجد.

ومن بين أسباب إشعار الشاب المصالح الطبية بحالته الصحية، تضيف المصادر نفسها، كونه كان يشتغل بمدينة طنجة ورب عمله من بين الأشخاص المصابين بـ "كوفيد 19" بالمدينة نفسها. كما أُخضعت عائلة الشاب المعني بالأمر للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهم الصحية.

وإلى غاية اليوم الجمعة، سجل إقليم ميدلت حالة إصابة واحدة، ويتعلق الأمر بسيدة عائدة من الديار الإيطالية، وتوجد حاليا بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، لتتابع العلاجات الضرورية.