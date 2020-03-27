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كُتّاب وآراء
تجارة المخدرات والعصيان وراء توقيفات في تنغير
تمكنت مصالح الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة تنغير، حوالي الساعة الثامنة من ليلة الجمعة، من توقيف صاحب محل تجاري بالمدينة ذاتها، لم يمتثل لقرار الإغلاق الذي حددته وزارة الداخلية في السادسة مساء، كخطوة احترازية قصد التصدي لانتشار "فيروس كورونا" المستجد (كوفيد-19).
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة، فإن المعني بالأمر تم ضبطه حوالي الساعة الثامنة ليلا داخل محله التجاري الذي وجدت أبوابه مفتوحة رغم مرور ساعتين على التوقيت الذي فرضته وزارة الداخلية لإغلاق جميع المحلات دون استثناء، كما حُجزت بحوزته كمية من المخدرات معدة للترويج.
ووُضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة من أجل عدم الامتثال والعصيان والاتجار في المخدرات.
وعلاقة بموضوع حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد، تمكنت مصالح الأمن الوطني بمدينة تنغير، الجمعة، من توقيف سبعة أشخاص لتورطهم في خرق قرار حالة الطوارئ الصحية.
وضُبط الموقوفون في الشارع العام، كما أنهم لا يتوفرون على شواهد التنقل الاستثنائية، وليست لديهم أي مبررات لخروجهم إلى الشارع. وتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لخرقهم حالة الطوارئ الصحية، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة.