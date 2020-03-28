24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:18
|13:38
|17:04
|19:49
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية
- تكثيف الرقابة بالبيضاء
- وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية بسلا
- هذه تفاصيل انتحار "سودور الجديدة" .. وقائد يصالح "لحّام الرباط"
بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)
المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)
والدة أصغر ضحية لفيروس "كورونا" في فرنسا: "الموت لا يستأذن" (5.00)
عندما أعدم مولاي إسماعيل خبازين وتجارا بسبب الاحتكار والغش (5.00)
- وزارة الصحة: وفيات فيروس "كورونا" ترتفع إلى 21 حالة بالمغرب - (245)
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية - (223)
- الحكومة تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من "كورونا" .. التفاصيل - (218)
- المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 333 - (214)
- بروفيسور مغربي: "الكلوروكين" معجزة .. وهذه وصفة علاج "كورونا" - (141)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التحاليل تثبت إصابة أسرة "قائد مراكش" بكورونا
أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت، الجمعة، على زوجة قائد ملحقة إدارية بمراكش وبناته، إصابتهن بفيروس "كورونا"، حيث وضعوا رهن الحجر الصحي تحت مراقبة طبية دقيقة، لإخضاعهم للفحوصات والعلاج.
وأصيب المسؤول بالسلطة المحلية، يوم الخميس، بوباء "كوفيد-19"، ما دفع الفريق الطبي، الذي يتابع حالته، إلى إخضاع أفراد أسرته والموظفين وكل مكونات فريقه بالمحلقة الإدارية للتحاليل المخبرية.
ولم تكشف بعد السلطات الصحية عن نتائج الموظفين وأعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة العاملين معه بالمحلقة الإدارية نفسها.
وبإقليم الرحامنة، وضعت السلطات الصحية، الجمعة، سبعة مستخدمين بمحطة للوقود بالجماعة الترابية الطلوح رهن الحجر الصحي.
وجاء هذا القرار بعد مخالطتهم لمهاجر مصاب بوباء "كوفيد-19"، وعلى إثر الفحوصات التي خضعت لها هذه المجموعة التي تتفاوت أعمارهم بين 22 و69 سنة، اتضح خلو أجسادهم من أعراض الوباء، لكن تقرر إخضاعهم للحجر الصحي تنفيذا للتدابير الاحترازية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
و الله ثم و الله صعيب إقيس الفيروس عائلة كاملة...
ربي معاهم إن شاء الله....
الشفاء لجميع المسلمين بإذن الله.
وكل عائلة على الاقل فرد منهم لامس شخصا آخر وبدوره هذا الشخص نقله الى عائلته هذا مجرد مثال لشخص واحد .هدشي ما فيهش اللعب يا ربي السلامة.بقى فدارك
كفانا استهتارا. فالحال يمشي من سوء الى أسوء.
ولنكن مسؤولين ومتعاونين فالله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه
انها الحل المؤقت للموضفين و العمال
اين معامل النسيج