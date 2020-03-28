التحاليل تثبت إصابة أسرة "قائد مراكش" بكورونا

إبراهيم مغراوي من مراكش

أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت، الجمعة، على زوجة قائد ملحقة إدارية بمراكش وبناته، إصابتهن بفيروس "كورونا"، حيث وضعوا رهن الحجر الصحي تحت مراقبة طبية دقيقة، لإخضاعهم للفحوصات والعلاج.

وأصيب المسؤول بالسلطة المحلية، يوم الخميس، بوباء "كوفيد-19"، ما دفع الفريق الطبي، الذي يتابع حالته، إلى إخضاع أفراد أسرته والموظفين وكل مكونات فريقه بالمحلقة الإدارية للتحاليل المخبرية.

ولم تكشف بعد السلطات الصحية عن نتائج الموظفين وأعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة العاملين معه بالمحلقة الإدارية نفسها.

وبإقليم الرحامنة، وضعت السلطات الصحية، الجمعة، سبعة مستخدمين بمحطة للوقود بالجماعة الترابية الطلوح رهن الحجر الصحي.

وجاء هذا القرار بعد مخالطتهم لمهاجر مصاب بوباء "كوفيد-19"، وعلى إثر الفحوصات التي خضعت لها هذه المجموعة التي تتفاوت أعمارهم بين 22 و69 سنة، اتضح خلو أجسادهم من أعراض الوباء، لكن تقرر إخضاعهم للحجر الصحي تنفيذا للتدابير الاحترازية.