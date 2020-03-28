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الرئيسية | حوادث | التحاليل تثبت إصابة أسرة "قائد مراكش" بكورونا

التحاليل تثبت إصابة أسرة "قائد مراكش" بكورونا

التحاليل تثبت إصابة أسرة "قائد مراكش" بكورونا
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 28 مارس 2020 - 01:40

أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت، الجمعة، على زوجة قائد ملحقة إدارية بمراكش وبناته، إصابتهن بفيروس "كورونا"، حيث وضعوا رهن الحجر الصحي تحت مراقبة طبية دقيقة، لإخضاعهم للفحوصات والعلاج.

وأصيب المسؤول بالسلطة المحلية، يوم الخميس، بوباء "كوفيد-19"، ما دفع الفريق الطبي، الذي يتابع حالته، إلى إخضاع أفراد أسرته والموظفين وكل مكونات فريقه بالمحلقة الإدارية للتحاليل المخبرية.

ولم تكشف بعد السلطات الصحية عن نتائج الموظفين وأعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة العاملين معه بالمحلقة الإدارية نفسها.

وبإقليم الرحامنة، وضعت السلطات الصحية، الجمعة، سبعة مستخدمين بمحطة للوقود بالجماعة الترابية الطلوح رهن الحجر الصحي.

وجاء هذا القرار بعد مخالطتهم لمهاجر مصاب بوباء "كوفيد-19"، وعلى إثر الفحوصات التي خضعت لها هذه المجموعة التي تتفاوت أعمارهم بين 22 و69 سنة، اتضح خلو أجسادهم من أعراض الوباء، لكن تقرر إخضاعهم للحجر الصحي تنفيذا للتدابير الاحترازية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Marouan السبت 28 مارس 2020 - 01:58
يا ربي تشافيهم و تشافي جميع المسلمين يا رب العالمين.
و الله ثم و الله صعيب إقيس الفيروس عائلة كاملة...
ربي معاهم إن شاء الله....
الشفاء لجميع المسلمين بإذن الله.
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40
2 - ريفي حر السبت 28 مارس 2020 - 02:00
تخيل معي كل فرد من القوات المساعدة من الذين جاوروا القائد لهم بدورهم عائلات
وكل عائلة على الاقل فرد منهم لامس شخصا آخر وبدوره هذا الشخص نقله الى عائلته هذا مجرد مثال لشخص واحد .هدشي ما فيهش اللعب يا ربي السلامة.بقى فدارك
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43
3 - علاء السبت 28 مارس 2020 - 02:01
كورونا درس والله أعظم درس لنا قبل فوات الأوان. الحمد لله في السراء والضراء.
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27
4 - احب وطني السبت 28 مارس 2020 - 02:05
يجب على المغاربة ان يقفوا ويرفعوا الدعاء للقائد وعائلته ،بالشفاء العاجل. فالقائد ضحى بجسده وأسرته من أجل الواجب الوطني، عمله ليلا نهار فقط من ان نجلس في بيتك ليحميك من الوباء والنتيجة واضحة. طول اليوم بالخارج من أجل الوطن، اصيب بالوباء، وهو من نقل العدوى لعائلته اسئل الله العظيم ان يشفيه ويشفي عائلته وان يحفض الله المغرب من الوباء وان يحفظ كل من يسهر على صحة وأمن هذا الوطن العزيز
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42
5 - المخلوف السبت 28 مارس 2020 - 02:06
من هنا نستشف ان رجال السلطة يضحون بانفسهم وعائلاتهم من اجل سلامة المواطن.فكيف يحلو للمخلين بالتوجيهات والحجر الصحي ان يخرقوا هذه التعليمات والتوجيهات.
كفانا استهتارا. فالحال يمشي من سوء الى أسوء.
ولنكن مسؤولين ومتعاونين فالله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه
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31
6 - المغربي السبت 28 مارس 2020 - 02:08
لطفك يا الله القائد العائلة...ممكن الأعوان ،المواطن لعله خالط الكثيرين لان وظيفته تحتم عليه ذلك نطلب من الله الستر والشفاء للجميع.(الواحد غيتسطا)
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12
7 - kamal السبت 28 مارس 2020 - 02:10
ياربي تشفيهم وجميع مرضى المسلمين امين
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10
8 - فاتح السبت 28 مارس 2020 - 02:13
لاحول ولاقوةالابالله العظيم،،،،وقل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا فصبر جميل كما قال نبي، الله يعقوب
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9 - عمر صولوح السبت 28 مارس 2020 - 02:31
اللهم اشف جميع المصابين يارب وارفع عنا هذا الوباء
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10 - محمد جام السبت 28 مارس 2020 - 02:34
يجب تزويد الجميع بالكمامات فهي ضرورية و القفازات مثل الصين

انها الحل المؤقت للموضفين و العمال

اين معامل النسيج
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11 - جهاد الصويري السبت 28 مارس 2020 - 02:39
الله يلطف ويشافيه ويشافي الجميع... شكرا على خدمتكم للوطن وتضحيتكم بأغلى مالديكم من أجل أن نعيش نحن واغلى مالدينيا في امان.. الله يرحم ليكم الوالدين..
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12 - خالد السبت 28 مارس 2020 - 02:41
هنا كنبغي نقول ان الدوله غتصرف مبالغ المواطنين لصد الرمق ولا تعتبرونها اجره ولا حاجه لنا من اولائك المنتقدين انا اعتبرها كافيه والحمد لله لانها اتت فضل ازمه خانقه وفي هذا الوقت يجب مضاعفات الاحكام على من لم يحترم الحجر الصحي واتمنى من الله يرفع عن هذا البلاء وعلى سائر المسلمين دام الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه
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13 - ولد حميدو السبت 28 مارس 2020 - 02:42
ليس بالضرورة ان يعدي مصاب كل من خالطهم و في الغالب 2% ممن قابلهم ما عدا ادا جالسهم عدة مرات كما وقع لاسرته الله يشافيهم
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14 - الله يرحمنا من سيئ الاسقام السبت 28 مارس 2020 - 02:45
فلهذا يجب الحيطة والحذر فالفيروس عدو لا يرى ويصعب تعقبه فالحجر الصحي الذاتي يبقى احسن مضاد حالي للمرض فعلى جميع اطياف الشعب المغربي تقبل حالة الطوارئ وخصوصا في الايام المقبلة والتي يبدو انها ستكون عدوانية مع حالات الخرق السافر للحجر وبدون اية دواعي منطقية فهذه ليست عيشورة ولا زمزم هذا طريق الموت اكسبريس
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