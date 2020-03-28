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الرئيسية | حوادث | "رخصة التنقل" توقف 21 شخصا في مدينة وزان‬

"رخصة التنقل" توقف 21 شخصا في مدينة وزان‬

"رخصة التنقل" توقف 21 شخصا في مدينة وزان‬
أيوب صدور من تطوان (صور: عبد المومن حاج علي)
السبت 28 مارس 2020 - 15:25

أوقفت دورية أمنية مشتركة، مكونة من قائدي الملحقتين الإداريتين الثانية والثالثة بمدينة وزان وعناصر من الأمن الوطني، إلى جانب أفراد من القوات المساعدة وأعوان سلطة، 21 شخصا غير متوفرين على رخصة التنقل الاستثنائية.

عمليات التوقيف جاءت حسب مصدر هسبريس على هامش الدوريات المكثفة التي تباشرها السلطات المحلية والأمنية بمختلف شوارع وأزقة المدينة، وكذا الأحياء شبه الحضرية، وذلك للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

ووفق مصدر هسبريس فإن الموقوفين ضبطوا من طرف اللجنة الأمنية المختلطة في الشارع العام غير مصحوبين بورقة التنقل الاستثنائية، ليتم نقلهم إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن من أجل القيام بالمتعين، تطبيقا لمقتضيات للمرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - chrome السبت 28 مارس 2020 - 15:30
أتمنى ان يلقي الملك خطابا للشعب فهناك شريحة من الشعب وخصوصا كبار السن سيمتثلون.
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2 - اعتقالات بالجملة السبت 28 مارس 2020 - 15:41
السؤال هنا ما مصير المعتقلين و كيف يحشرون في سيارات الأمن جماعة و يوضعون في زنانزين ضيقة الكل يعرفها و يعرضون على النيابة العامة مكدسين دون مراعاة شروط الوقاية. هل الاعتقال هو هدف في حد ذاته للترهيب أم أن الوقاية من الوباء أولى من تلبية نهم السلطة في البطش بالمواطن. هذه المقاربة الأمنية يبدو أنها لا تفي بالغرض فلتبحث السلطة عن مقاربة أنجع
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