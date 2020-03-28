"رخصة التنقل" توقف 21 شخصا في مدينة وزان‬

أيوب صدور من تطوان (صور: عبد المومن حاج علي)

أوقفت دورية أمنية مشتركة، مكونة من قائدي الملحقتين الإداريتين الثانية والثالثة بمدينة وزان وعناصر من الأمن الوطني، إلى جانب أفراد من القوات المساعدة وأعوان سلطة، 21 شخصا غير متوفرين على رخصة التنقل الاستثنائية.

عمليات التوقيف جاءت حسب مصدر هسبريس على هامش الدوريات المكثفة التي تباشرها السلطات المحلية والأمنية بمختلف شوارع وأزقة المدينة، وكذا الأحياء شبه الحضرية، وذلك للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

ووفق مصدر هسبريس فإن الموقوفين ضبطوا من طرف اللجنة الأمنية المختلطة في الشارع العام غير مصحوبين بورقة التنقل الاستثنائية، ليتم نقلهم إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن من أجل القيام بالمتعين، تطبيقا لمقتضيات للمرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.