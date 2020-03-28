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كُتّاب وآراء
متابعة 56 شخصا لنشر أخبار كاذبة بشأن "كورونا"
أفاد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، بأن المؤسسة حركت متابعات في حق 56 شخصا لنشرهم أخبارا زائفة بخصوص فيروس كوفيد-19 بالمملكة.
وتابع البلوي، في تصريحات صحفية، أنه جرى توقيف نحو 450 شخصا لخرقهم لحالة الطوارئ الصحية منذ دخول المرسوم بقانون، حيز التطبيق يوم 24 مارس الجاري.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد دعت، يوم الثلاثاء الماضي، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويندرج هذا المرسوم بقانون الصادر بالجريدة الرسمية في عددها 6867، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية، وفقا للفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
وينص المرسوم على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى. إذا كان من شأنه الإسهام ، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
اللهم ارفع عنا هدا الوباء
على الدولة و مديرية السجون للانتباه على الحجر على المعتقلين في هاته الفترة في أماكن بعيدة عن السجناء القدامى للتأكد من عدم حملهم للفيروس.
مسجون واحد يدخل يعادي الآلاف و يخلق أزمة و قلاقل لا يعلمها إلا الله.
و بالمقابل هناك اناس ابانوا عن حس وطني و عندما احتاجتهم السلطات التزموا و تعاونوا و هده الفئة هي الطبقة الواعية التي تدرك مدى خطورة الوضع
اتمنى نزول الجيش و المدرعات لان عندنا شعب متيحشمش
أما في ما يتعلق بمتابعة المخالفين لقوانين الحضر ، فلا يجب أن ننسى أن الغالبية العظمى لم تسبق أن عاشت مثيلا لهذه الظروف. و عليه المرجو التجاوز عن المخالفين،
شي تحميلة مزيانة و يرجع كل واحد عند ولادو و لا عند والديه.
حتى واحد ما غادي يستافد من الحبس.
وحتى ف حالات الغرامة ، راه أغلب المخالفين فقراء .