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الرئيسية | حوادث | متابعة 56 شخصا لنشر أخبار كاذبة بشأن "كورونا"

متابعة 56 شخصا لنشر أخبار كاذبة بشأن "كورونا"

متابعة 56 شخصا لنشر أخبار كاذبة بشأن "كورونا"
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 12:25

أفاد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، بأن المؤسسة حركت متابعات في حق 56 شخصا لنشرهم أخبارا زائفة بخصوص فيروس كوفيد-19 بالمملكة.

وتابع البلوي، في تصريحات صحفية، أنه جرى توقيف نحو 450 شخصا لخرقهم لحالة الطوارئ الصحية منذ دخول المرسوم بقانون، حيز التطبيق يوم 24 مارس الجاري.

وكانت رئاسة النيابة العامة قد دعت، يوم الثلاثاء الماضي، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ويندرج هذا المرسوم بقانون الصادر بالجريدة الرسمية في عددها 6867، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية، وفقا للفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

وينص المرسوم على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى. إذا كان من شأنه الإسهام ، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - zahar السبت 28 مارس 2020 - 12:38
سبحان الله عدد الموقوفون اكبر من عدد المصابين قمة الجهل
اللهم ارفع عنا هدا الوباء
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23
2 - مواطن غيور. العدوى السبت 28 مارس 2020 - 12:44
السلام عليكم
على الدولة و مديرية السجون للانتباه على الحجر على المعتقلين في هاته الفترة في أماكن بعيدة عن السجناء القدامى للتأكد من عدم حملهم للفيروس.
مسجون واحد يدخل يعادي الآلاف و يخلق أزمة و قلاقل لا يعلمها إلا الله.
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6
3 - hassan السبت 28 مارس 2020 - 12:48
في الوقت الدي يتسابق فيه العلماء من اجل ايجاد لقاح فعال ضد هدا الفيروس تتسابق فيه اقسام الشرطة باعلان عدد الموقوفين بدعوى خرق حالة الطواريء . يجب اطلاق سراح كل من اعتقل .لان اغلب من يتم اعتقالهم جعلتهم ظروفهم المعيشية يخرجون.
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-17
4 - صفوان السبت 28 مارس 2020 - 12:49
تحية لرجال الأمن و القوات المساعدة على مجهودهم..
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14
5 - سعيد السبت 28 مارس 2020 - 12:50
عدد الموقوفين اكبر من عدد المصابين وهنا الدولة تجني ما استتمرته في شعبها وقت الازمات وتحصد مت زرعته من وعي فيهم من خلال برنماج تعليمي هادف وتربية قائمة على الاحترام وتفعيل المواطنة الحقة بعيدا عن الاستبداد في هذه الازمة يتجلى اي انسان صنعت الدولة باعلامها وتعبئة فيهم الجهل والخرافة والرعب والحكرة وهاهي الان الدولة تحصد عاهات مستديمة فلا تتعجب من المحصول فمن يزرع الريح يحصد العاصفة
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4
6 - مرباح السبت 28 مارس 2020 - 12:50
للاسف هدا الوباء بين لنا ان فئة عريضة من الشعب المغربي جاهلة والدليل ما قاموا به ضد السلطات حيت رأينا الامن ضحوا بانفسهم و يدعون السكان الى اجتناب الخروج من المنازل مخافة على صحتهم للاسف قوبلوا بالحجارة من الاسطح لم افهم همجية هده الفئة لم افهم ماهو فكرهم.. و هناك فئة اكثر من الهمجية و هم الفئة الدين يدعون انفسهم بالجمعيات للدفاع عن حقوق الانسان هده الفئة قالت بانه يجب محاسبة السلطات على ما قاموا به ضد الشعب والله ما عندهم ضمير جمعيات لا تفكر الا في الربح الدي ستجنيه من وراء هدا الوباء وآلله لن نسمح لكم امام الله
و بالمقابل هناك اناس ابانوا عن حس وطني و عندما احتاجتهم السلطات التزموا و تعاونوا و هده الفئة هي الطبقة الواعية التي تدرك مدى خطورة الوضع
اتمنى نزول الجيش و المدرعات لان عندنا شعب متيحشمش
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14
7 - مدوخ السبت 28 مارس 2020 - 12:53
شرطة بدون كمامات بدون وساءل حماية ماهذا العبت
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7
8 - عقاب شديد السبت 28 مارس 2020 - 12:54
إن مروجي الأكاذيب في هذه اللحظة الحرجة يعدون من المواطنين الذين يخونون وطنهم في وقت الشدة والتحالف مع العدو سواء كان بشرا أو فيروس خطيرا لذا وجب معاقبتهم عقابا شديدا ماديا وسجنيا
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11
9 - ابو حمزة السبت 28 مارس 2020 - 12:54
واش هاد الناس مبغاوش احشمو . اش هاد الكلاخ وراه الناس كتموت باركا من الاشاعات والاخبار الزاءفة
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10
10 - مصدر الإشاعة السبت 28 مارس 2020 - 12:55
أهم شئ هو مصدر الإشاعة وليس من تدولها حتى يكون عبرة للغير هناك أشخاص يصدقون كل شئ بحسن نية أو يناقشها بإسلوب مختلف وهدادور وسائل الإعلام السمعي البصري لقطع الطريق عن الأخبار الزائفة فور تداولها على أن تكون دي مصداقية وكشف الحقائق
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4
11 - ,ياسر احمد السبت 28 مارس 2020 - 13:01
يجب عدم التساهل مع المخالفين كل فرد مسؤول عن مصير وطن وحياة مواطنين واش ناس كتموت بالالاف في اوروبا والناس مجموعين فالجرادي قالك كيلعبو الكارطة نتا باغي تموت حنا باغين نعيشو باغين ولادنا يعيشو ..لا تساهل عندما يتعلق الامر بحياة وطن
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12 - الحسن مصادق السبت 28 مارس 2020 - 13:07
لا و لن نقبل أي لوم يمس السلطات أو مؤسسات الدولة فيما يخص التصدي لهذا الوباء.
أما في ما يتعلق بمتابعة المخالفين لقوانين الحضر ، فلا يجب أن ننسى أن الغالبية العظمى لم تسبق أن عاشت مثيلا لهذه الظروف. و عليه المرجو التجاوز عن المخالفين،
شي تحميلة مزيانة و يرجع كل واحد عند ولادو و لا عند والديه.
حتى واحد ما غادي يستافد من الحبس.
وحتى ف حالات الغرامة ، راه أغلب المخالفين فقراء .
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