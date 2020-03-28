الأمن يحقق في تسجيل صوتي مزعوم حول "كورونا"‬

رشيد بيجيكن من أكادير

فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن أكادير تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول إلى صاحب تسجيل صوتي، تم تداوله بشكل واسع على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، يزعم صاحبه أن مدينة أكادير قد تحولت إلى منطقة حمراء بسبب وباء "كورونا".

وجاء في التسجيل الصوتي، الذي خلق ذعرا بين صفوف السكان، أن أكادير ومناطق مجاورة تشهد انتشارا واسعا لفيروس "كورونا"، إذ "تم تسجيل تسع حالات إصابة بالفيروس بحي الشهداء بآيت ملول، إلى جانب وجود 850 حالة مشتبه فيها بمستشفى الحسن الثاني، وتسجيل حالات أخرى بميناء أكادير"، يزعم صاحب التسجيل.

مصدر أمني مسؤول أفاد لهسبريس بأن كل ما تم الترويج إليه، من خلال هذا التسجيل المشار إليه، لا أساس له من الصحة، وأهاب بعموم المواطنين إلى أخذ الحذر والحيطة وعدم الترويج لهذا التسجيل الصوتي الذي لا أساس له من الصحة.