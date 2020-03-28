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الرئيسية | حوادث | تسجيل شفاء 3 حالات إصابة بـ"كورونا" في أكادير‬

تسجيل شفاء 3 حالات إصابة بـ"كورونا" في أكادير‬

تسجيل شفاء 3 حالات إصابة بـ"كورونا" في أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 28 مارس 2020 - 17:35

من المنتظر أن تُغادر ثلاث حالات مصابة بفيروس "كورونا" المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد أن تماثلت للشفاء، حسب ما نقلته مصادر لجريدة هسبريس.

وتتعلق الحالات الثلاث بمواطنة فرنسية، مقيمة بتارودانت (64 سنة)، تُعدّ أول حالة سُجّلت بجهة سوس ماسة؛ فيما الحالتين الثانية والثالثة تتعلقان بسائح وسائحة فرنسيين.

وبلغ عدد الوفيات بسبب وباء "كورونا" بجهة سوس ماسة، إلى حدود أمس الجمعة، حالتيْن؛ الأولى لمهاجر مغربي متقاعد من فرنسا، يتحدّر من منطقة الدراركة، والحالة الثانية لسائح فرنسي، فيما عدد الإصابات المؤكدة، حسب آخر بلاغ لوزارة الصحة، بلغ 11 حالة.

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