الدرك يفكك مصنعا لـ"ماء الحياة" بقيادة تونفيت

هسبريس من ميدلت

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بميدلت، بتنسيق مع السلطة المحلية بقيادة تونفيت، من تفكيك مصنع سري لتقطير وإعداد مسكر "ماء الحياة" بدوار تقاجوين، بجماعة سيدي يحيى أ يوسف.

وحسب مصادر هسبريس فقد أسفرت هذه العملية عن حجز 90 لترا من "الماحيا" المعدة للبيع، ومعدات تستعمل في عملية الطهي والتقطير؛ فيما لاذ المتهم بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وجاءت هذه العملية بعد توصل السلطة المحلية بقيادة تونفيت بمعلومات دقيقة حول المصنع ومكانه، وتم الانتقال إلى عين المكان، إلا أن المتهم تمكن من الفرار بعد رصده السلطات.

وقد جرى إتلاف الكمية المحجوزة من مسكر الماحيا، ومواصلة البحث عن صاحب المعمل الذي توصلت المصالح الأمنية بمعلومات عن هويته.