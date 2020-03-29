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الرئيسية | حوادث | تعاطي "شيشة" وخرق الطوارئ بخريبكة ووادي زم

تعاطي "شيشة" وخرق الطوارئ بخريبكة ووادي زم

تعاطي "شيشة" وخرق الطوارئ بخريبكة ووادي زم
هسبريس من خريبكة
الأحد 29 مارس 2020 - 00:04

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية وادي زم من إيقاف أربعة أشخاص، على خلفية خرق القرار المرتبط بتقييد الحركة ضمن حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأشخاص الأربعة، من بينهم فتاة، كانوا يدخّنون "الشيشة" داخل سيارة خفيفة، متحدّين في ذلك كل الإجراءات التي تحاول السلطات فرضها تزامنا مع انتشار فيروس "كورونا".

وفي سياق مشابه، أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة، 3 أشخاص بمدينة بوجنيبة، وشخصا رابعا بمدينة خريبكة، بسبب تواجدهم في الشارع العام دون التوفّر على الوثيقة الاستثنائية للخروج من المنازل في وقت الحجر الصحي.

ووُضع الموقوفون الثمانية رهن تدبير الحراسة النظرية بالمراكز الترابية للدرك الملكي بوادي زم وبوجنيبة وخريبكة، بتعليمات من النيابة العامة، من أجل تقديمهم أمام القضاء ومتابعتهم بحسب المنسوب إليهم.

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1 - متغرب في امريكا الأحد 29 مارس 2020 - 00:33
دخلنا عليكم بالله واش دابا وقت الشيشة والزهو، يجب تطبيق اقسى العقوبات
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