باستور يبعد شبح "كورونا" عن امرأة من تزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

أثبتت تحاليل مخبرية أجريت بمعهد باستور، سلامة امرأة تقطن بجماعة أثنين أكلو إقليم تزنيت من فيروس "كورونا" المستجد، بعدما جرى إخضاعها للمراقبة الطبية منذ ليل أول أمس الخميس.

ووفقا للمعطيات التي توفرت عليها هسبريس فإن المعنية بالأمر، القادمة من فرنسا، توجهت إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بعد شكوك انتابتها بخصوص إصابتها بفيروس "كوفيد-19".

يذكر أن إقليم تزنيت يعد من بين المناطق التي لم تسجل إلى حدود اليوم أية حالة فيروس "كورونا" المستجد، بعدما أكد معهد باستور لمرتين متتاليتين عدم إصابة سائحين فرنسيين كانا قد أخضعا للعزل الصحي في وقت سابق.