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الرئيسية | حوادث | تحاليل تبعد "كورونا" عن شخصين بإقليم تنغير

تحاليل تبعد "كورونا" عن شخصين بإقليم تنغير

تحاليل تبعد "كورونا" عن شخصين بإقليم تنغير
محمد ايت حساين من تنغير
السبت 28 مارس 2020 - 23:15

أكدت تحاليل مخبرية، أجريت بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، عدم إصابة شخصين من إقليم تنغير بـ"فيروس كورونا" المستجد.

وكانت المصالح الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية للصحة بتنغير، قد أخضعت امرأة من جماعة أحصيا، ومخالط للمصاب بقلعة مكونة للرعاية الصحية، بعدما ظهرت عليهما أعراض تتطابق ومرض "كوفيد-19"، إلا أن التحاليل المخبرية التي أجريت لهما كانت سلبية.

كما نُقلت مساء اليوم السبت عينات زوجة مصاب قلعة مكونة لإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من سلامتها أو عكس ذلك.

وإلى حدود الليلة، استقرت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بإقليم تنغير في حالة واحدة سجلت بمدينة قلعة مكونة، ووُضع 54 شخصا من مخالطيه في الحجر الصحي بالفنادق المخصصة لذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 23:26
سلام الحمد لله اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك
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7
2 - عيون الى السماء السبت 28 مارس 2020 - 23:35
الحمد لله وعلى سلامتهم والا كانون غا يبقاو بالجوع مثل مريضة مدينة سطات الله يلطف بنا وباخوانا المغاربة كلهم فين ماكانوا وبكل البشرية ويرفع عنا هذا الوباء سبحانه انه على كل شيء قدير
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1
3 - متتبع السبت 28 مارس 2020 - 23:39
احذروا اجهزة الاختبارالصينية فانها لا تكشف الفيروس رغم ان الشخص حامل له, وكذلك اجهزة التنفس ليست فعالة. اسبانيا فرنسا ايطاليا كشفت الامراما العرب فسكتوا عن هذا عن علم اوعن جهل .
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