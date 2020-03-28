تحاليل تبعد "كورونا" عن شخصين بإقليم تنغير

محمد ايت حساين من تنغير

أكدت تحاليل مخبرية، أجريت بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، عدم إصابة شخصين من إقليم تنغير بـ"فيروس كورونا" المستجد.

وكانت المصالح الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية للصحة بتنغير، قد أخضعت امرأة من جماعة أحصيا، ومخالط للمصاب بقلعة مكونة للرعاية الصحية، بعدما ظهرت عليهما أعراض تتطابق ومرض "كوفيد-19"، إلا أن التحاليل المخبرية التي أجريت لهما كانت سلبية.

كما نُقلت مساء اليوم السبت عينات زوجة مصاب قلعة مكونة لإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من سلامتها أو عكس ذلك.

وإلى حدود الليلة، استقرت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بإقليم تنغير في حالة واحدة سجلت بمدينة قلعة مكونة، ووُضع 54 شخصا من مخالطيه في الحجر الصحي بالفنادق المخصصة لذلك.