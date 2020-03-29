الاشتباه في 36 إصابة بفيروس "كورونا" في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تبعا للحالة المعلنة إصابتها بوباء "كورونا" المستجد في الجماعة الترابية "تسكدلت"، في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، قالت مصادر هسبريس إنه جرى اعتماد بروتوكول صحي صارم، تمثل في تتبع مسار الشخص المصاب لحصر لائحة مخالطيه.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة ، فإن السلطات المختصة حصرت لائحة الأشخاص الذين خالطهم المصاب في 36 شخصا، إذ سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي عليهم.

وذكرت المصادر ذاتها أن المصاب خالط عددا كبيرا من المواطنين في غضون 14 يوما الماضية، تم التعرف عليهم جميعا واستدعاؤهم لوضعهم في الحجر الصحي، لتفادي انتشار الوباء بين عائلاتهم وأقاربهم.

ومن بين الأشخاص الذين تقرر وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، هناك ممرض بالمركز الصحي المحلي، استقبل في وقت سابق المصاب، إلى جانب أفراد من أسرته.

لمعني مهاجر مغربي بالديار الفرنسية، يتحدّر من دوار "وافتّين" بالجماعة الترابية "تسكدلت"، في إقليم اشتوكة آيت باها، ويقطن بمدينة آيت ملول، كان في زيارة لمسقط رأسه قبل أن تظهر عليه أعراض شبيهة بتلك الخاصة بـ"كورونا"، لينقل إلى المستشفى، وتبين نتائج التحاليل المخبرية أنها إيجابية، مؤكدة حمله الفيروس الجمعة.