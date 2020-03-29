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كُتّاب وآراء
الاشتباه في 36 إصابة بفيروس "كورونا" في اشتوكة
تبعا للحالة المعلنة إصابتها بوباء "كورونا" المستجد في الجماعة الترابية "تسكدلت"، في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، قالت مصادر هسبريس إنه جرى اعتماد بروتوكول صحي صارم، تمثل في تتبع مسار الشخص المصاب لحصر لائحة مخالطيه.
وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة ، فإن السلطات المختصة حصرت لائحة الأشخاص الذين خالطهم المصاب في 36 شخصا، إذ سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي عليهم.
وذكرت المصادر ذاتها أن المصاب خالط عددا كبيرا من المواطنين في غضون 14 يوما الماضية، تم التعرف عليهم جميعا واستدعاؤهم لوضعهم في الحجر الصحي، لتفادي انتشار الوباء بين عائلاتهم وأقاربهم.
ومن بين الأشخاص الذين تقرر وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، هناك ممرض بالمركز الصحي المحلي، استقبل في وقت سابق المصاب، إلى جانب أفراد من أسرته.
لمعني مهاجر مغربي بالديار الفرنسية، يتحدّر من دوار "وافتّين" بالجماعة الترابية "تسكدلت"، في إقليم اشتوكة آيت باها، ويقطن بمدينة آيت ملول، كان في زيارة لمسقط رأسه قبل أن تظهر عليه أعراض شبيهة بتلك الخاصة بـ"كورونا"، لينقل إلى المستشفى، وتبين نتائج التحاليل المخبرية أنها إيجابية، مؤكدة حمله الفيروس الجمعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
متى سيفهم البعض ان الكل ممكن ان يحمل الفيروس حتى يتبث العكس بفترة الحجر الصحي والدي لم تمر عليه 15 يوم داخل الحجر الصحي فلا يعلم حالته بعد .
من يرغب ان يعرف حالته الصحية فاليدخل منزله مده لا ثقل عن 15يوم وبعد دالك فهو ماكد لا يحمل الفيروس وباقي عليه ان يحطاط من الاخرين ويبقى في منزله الى ان تتاكد السلطات من ان كل المواطنين بصحة جيدة .
ولكن يا عاااالم يااااا ناااااس...بالله عليكم..ما هذا الاستهتار...
منذ مااااقبل ظهور الحالة الاولى في المغرب و نحن ننادي و نتوسل لكل قادم للوطن من اوروبا ان يقوم بحجر شخصي لمدة لا تقل عن 14 يوما...رأفتا بهذا الوطن و مواطنيه...
ولكن ماذا يفعلون هم...ياتون ويخالطون و يقيمون الولائم و يعانقون و يبوسون....بالله عليكم ايها المهاجرين باوروبا..هل ترون ان النظام الصحي المغربي افضل من اوروبا....هل رأيتم الى اين اوصلتم الوطن و المواطنين...نحن في سجن كبير بفضل استهتاركم و جهلكم...