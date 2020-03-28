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كُتّاب وآراء
"أخبار كورونا الزائفة" تطيح بشابتين في طنجة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت، من توقيف فتاتين تبلغان من العمر 21 و22 سنة، للاشتباه في تورطهما في نشر أخبار زائفة والتبليغ عن حالات مزعومة للإصابة بوباء "كورونا" المستجد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر فيه أربع فتيات يربطن الاتصال بشكل ساخر بنظام اليقظة الخاص بوباء "كورونا" المستجد، للتبليغ عن حالات زائفة للإصابة بالوباء، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق مكن من توقيف اثنتين من المشتبه فيهن، بينما تتواصل التحريات لتوقيف باقي المشتبه فيهن اللواتي ظهرن في الشريط المنشور.
وأضاف البلاغ ذاته أنه المشتبه فيهما وضعتا تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت لا زالت فيه عمليات التشخيص والتحري متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في إساءة استعمال الأرقام الهاتفية الخاصة بنظام اليقظة، المخصص للمواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفسار أو التبليغ عن حالات حقيقية للمرض.
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تعليقات الزوّار (12)
اوا قلة العفة هذي
اللي دار الدنب يستاهل العقوبة
الله اهذي ما خلق هكاك الانسان كيصيفط راسو لتهلوكة
واقول لهم من هذا المنبر المحترم حشى واش تكونوا مغربيات.
واتمنى ان تطبق عليهم الأحكام الجاري بها العمل حتى يكونن عبرة لمن سولت له نفسه ترهيب و تهويل المغاربة.