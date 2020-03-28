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الرئيسية | حوادث | "أخبار كورونا الزائفة" تطيح بشابتين في طنجة

"أخبار كورونا الزائفة" تطيح بشابتين في طنجة

"أخبار كورونا الزائفة" تطيح بشابتين في طنجة
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 23:45

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت، من توقيف فتاتين تبلغان من العمر 21 و22 سنة، للاشتباه في تورطهما في نشر أخبار زائفة والتبليغ عن حالات مزعومة للإصابة بوباء "كورونا" المستجد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر فيه أربع فتيات يربطن الاتصال بشكل ساخر بنظام اليقظة الخاص بوباء "كورونا" المستجد، للتبليغ عن حالات زائفة للإصابة بالوباء، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق مكن من توقيف اثنتين من المشتبه فيهن، بينما تتواصل التحريات لتوقيف باقي المشتبه فيهن اللواتي ظهرن في الشريط المنشور.

وأضاف البلاغ ذاته أنه المشتبه فيهما وضعتا تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت لا زالت فيه عمليات التشخيص والتحري متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في إساءة استعمال الأرقام الهاتفية الخاصة بنظام اليقظة، المخصص للمواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفسار أو التبليغ عن حالات حقيقية للمرض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Youssef السبت 28 مارس 2020 - 23:56
يجب إنزال عليهم أقصى العقوبات، ليكونو عبرة على الآخرين.
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7
2 - مراد الشركي السبت 28 مارس 2020 - 23:57
ودبا دك الضحك كامل يولي بكي ومراغبة ومزاوكة
اوا قلة العفة هذي
اللي دار الدنب يستاهل العقوبة
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6
3 - faissal السبت 28 مارس 2020 - 23:58
الله يعطيكم الصحة..أعطيو ليهم..شفت الڤيديو و كيفاش تايضحكو على الناس اللي خدامين..لا شفقة مع بحال هاذ النوع
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7
4 - اسماء السبت 28 مارس 2020 - 23:58
والله الا نيت ناس فناس والقرع في مشيط راس
الله اهذي ما خلق هكاك الانسان كيصيفط راسو لتهلوكة
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3
5 - لبنى السبت 28 مارس 2020 - 23:58
يستاهلو صراحة هدي مشي وقت ضخك وتفليا خاصهم يتعاقبو باش يكونو عبرة لاي واحد
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6 - ahmed tanger السبت 28 مارس 2020 - 23:58
شكرا لي الشرطة وأتمنى لهم اقصى العقوبات ليكون عبرة
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2
7 - Tanger Maroc السبت 28 مارس 2020 - 23:58
تشديد العقوبات فوجه أي واحد كي جري فالدم ديالو الاستهتار ..حنا فواحد الظرفية متوترة و الناس باقا باغا تلعب..ديكشي فصغرنا و ماعملناهشي
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8 - OUSSAMA السبت 28 مارس 2020 - 23:59
سبحان الله فيروس كورونا إذا لم يقتلك يرسلك إلى السجن بسبب نشر أخبار زاىفة و هدا يعتبر تحدي للقانون رغم الوصلات للتحديرية
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2
9 - نور الدين السلاوي الأحد 29 مارس 2020 - 00:00
اشكر الجهاز الأمني على قيامه باللازم وايقاف هاد المحسوبات على المغاربة .
واقول لهم من هذا المنبر المحترم حشى واش تكونوا مغربيات.
واتمنى ان تطبق عليهم الأحكام الجاري بها العمل حتى يكونن عبرة لمن سولت له نفسه ترهيب و تهويل المغاربة.
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10 - متتبع الأحد 29 مارس 2020 - 00:00
يجب وضعهم في حجر مع أحد المصابين وإن لم يصابوا يحاكموا بأقصى العقوبات فامثال هؤلاء المستهترات كثيرون ويجب أن تطبق في حقهم أقصى العقوبات
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11 - إلياس اجوييد الأحد 29 مارس 2020 - 00:01
هكذا يتعلموا يضحكوا في خصوص أمور ما فيهاش الضحك العالم كيموت وهما كيكركرو على زيناتهم ههه
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12 - عزالدين لعيون الأحد 29 مارس 2020 - 00:01
المرجو من الشباب وجميع لمواطنين تحلي بروح المسؤلية .مخصكش تعيت للوقاية المدنية أو المصلحة الوبائية أو أي حجة عمومية إلى لي ضرورة القوصوا لأنك امكن تكون سبب في حرمان شخص من لإتصال من اجل انقاد حياتو او حيات لي عزيز عليه أو غدي تكون درتي دنب عضيم .هدا وقت لجد مشي تفليا الله ارحم لوالدين
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