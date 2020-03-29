درك ولد زيدوح يواصل ضبط حالة الطوارئ الصحية

حميد رزقي

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، مساء أمس السبت، أربعة أشخاص خالفوا التدابير التي صادقت عليها السلطات الحكومية بهدف الحد من جائحة كورونا، وذلك على مستوى تراب الجماعة ذاتها.

وأمرت النيابة العامة بوضع جميع الموقوفين المخالفين لإجراءات التجول دون رخصة رهن تدبير الحراسة النظرية، وتقديمهم أمامها لتطبيق القانون في حقهم.

وأفاد مصدر أمني بأن توقيف المشتبه فيهم جاء بسبب عدم توفرهم على وثيقة التنقل الاستثنائية، ودون وجود حاجة ملحة للخروج، وكذا لرفضهم الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية، رغم عمليات التحسيس والتعبئة التي باشرتها السلطات العمومية وفعاليات المجتمع المدني لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضح المصدر ذاته أن توقيف ووضع المخالفين الأربعة المتحدرين من دار ولد زيدوح رهن الحراسة النظرية أخذ بعين الاعتبار كل الاحتياطات الضرورية التي تحول دون انتشار العدوى.

يذكر أنه في سياق التطبيق الصارم لإجراءات الطوارئ الصحية، قصد التصدي لوباء كورونا المستجد، تمكنت عناصر الدرك بدار ولد زيدوح من توقيف عدد من مخالفي حالة الطوارئ، خمسة منهم تمت متابعتهم في حالة اعتقال بشبهة عدم حيازة وثيقة التنقل وخرق قانون الحجر الصحي.