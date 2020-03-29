24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)

  2. تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن (5.00)

  3. مؤسسة ميلود الشعبي تساهم في "صندوق كورونا" (5.00)

  4. عالم أوبئة مغربي (5.00)

  5. "كورونا الشمال" .. طنجة وتطوان تتصدران اللائحة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ‬خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا

‬خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا

‬خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 29 مارس 2020 - 21:00

أوقفت عناصر الشرطة، بعد زوال أمس السبت، ثلاثة عشر قاصرا كانوا يتدربون على الإيقاعات والأهازيج التي ترفعها جماهير الكرة في الملاعب، في غابة حي السلام بمدينة سلا، ليتم وضعهم رهن المراقبة القضائية.

وجاء توقيف القاصرين الثلاثة عشر على خلفية خرقهم حالة الطوارئ الصحية التي شرع المغرب في تطبيقها منذ 20 مارس الجاري، للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وحررت لهم محاضر لدى الشرطة وأحيلوا على النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بسلا، صباح اليوم الأحد.

وخلق قرار توقيف القاصرين صدمة وسط عائلاتهم، إذ قال أب أحدهم لهسبريس: "هم مازالوا صغارا، وكان وقع توقيفهم علينا في هذه الظروف الصعبة قاسيا"، لكنه استدرك كاعتراف بخطئهم لعدم احترامهم حالة الطوارئ الصحية: "ولكن نحن مع القانون".

وكان القاصرون الذين يمثلون حاليا أمام النيابة العامة بابتدائية سلا يتدربون باستعمال آلات موسيقية في غابة حي السلام، قرب سجن الزاكي بمدينة سلا، حين داهمتهم عناصر الشرطة وعملت على توقيفهم، ونقلهم إلى مفوضية الأمن، حيث حُررت لهم محاضر بعد حضور أوليائهم.

واعتبر الناشط الحقوقي بلمعلم التوهامي أنه كان بالإمكان تفادي توقيف القاصرين الثلاثة عشر، والاكتفاء بتوقيع آبائهم أو أمهاتهم لالتزام بعدم تكرار أبنائهم لخرق حالة الطوارئ، لكنه أكد أن مسؤولية آبائهم أيضا قائمة.

وقال بلمعلم في تصريح لهسبريس: "مسؤولية الوالدين أيضا قائمة في خرق الأطفال الموقوفين لحالة الطوارئ الصحية، ولكن هناك ظروف، فهناك آباء يعملون، ومنهم من يشتغل في مدن أخرى، ولا يستطيعون مراقبة أبنائهم؛ أما الأمهات فقد يتحايل عليهن الأبناء بمبررات ما لمغادرة البيت".

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تنبغي مراعاة سن الموقوفين، خاصة أن رئاسة النيابة العامة سبق أن أصدرت قبل أيام دورية تحث فيها على إطلاق سراح الأحداث المعتقلين غير المرتكبين لأعمال خطرة، تفاديا لإصابتهم بفيروس "كورونا" في مراكز الاعتقال.

وعلمت هسبريس أن النيابة العامة شرعت في إطلاق سراح بعض القاصرين المعتقلين؛ فيما مازالت تستمع إلى آخرين، في انتظار اتخاذ المتعين في حقهم.

ولم ينْف "محمد.ص"، أب أحد القاصرين الموقوفين، مسؤولية الآباء عن خروج أبنائهم إلى الشارع وخرق حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية لم تطبق سوى القانون؛ لكنه استدرك بأنه كان عليها أن تراعي ظروف الأسر.

وأضاف المتحدث ذاته: "القانون هو هادا، ولكن راه كاينين الرجال كيخرجو من ديروهم من الصباح وما كيرجعو تال الليل باش يضبرو على طرف د الخبز"، وزاد أن خمس نساء من أمهات القاصرين الموقوفين يشتغلن عاملات نظافة، ويتركن أبناءهن في البيوت لوحدهم، دون وجود آبائهم، ما يجعل مراقبتهم أمرا صعبا، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - محمد الأحد 29 مارس 2020 - 21:07
تحيا لرجال الأمن الصرامة في تطبيق حالة الطوارئ والعقوبة لكل خارق حالة الطوارئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - Anas fes الأحد 29 مارس 2020 - 21:07
أشكر جهاز الأمن اللدي أظهر على مستوى جد مرتفع . نرجوا أن يستمر هادا بعد كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - ايت الراصد:المهاجر الأحد 29 مارس 2020 - 21:09
باختصار لايمكن معالجة خطأ بخطإ افظع منه المرجو اطلاق سراح القاصرين مع اخذ التزام من اهلهم بمراقبتهم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - خديجة الأحد 29 مارس 2020 - 21:13
مشاكل المدارس وأمن المجتمع من تحت راس هاد لكائنات اللي ما مربياش ومعندها عقل ، قاليك ما زالين صغار ، هاد لقول هو اللي خلا الاباء اهملو ولادهم ، راه الصغير كيتربى ويتعلم الاحترام والمسؤولية وإلا امتى تربيه ملي ادير لا كارط اولي باه كيتشكى منو ...ربيو ولادكم واللي مقاد على مسؤولية ممنوع عليه الزواج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - نوبيي الأحد 29 مارس 2020 - 21:17
من زرع الريح يجني العاصفة
رجال التعليم كانوا دائما ينبهون من هاذ بوعو الذي تصنع الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - oumaima الأحد 29 مارس 2020 - 21:18
j adoore ces quartiers populaire ca me manque mon maroc , maintenant je vis dans un villa walah c est nul vive le maroc et vive le quartier populaire et je suis sur qu Allah va aider les gens pour que corona ne passe pas par la
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
7 - انس المعلق الأحد 29 مارس 2020 - 21:20
وكان القاصرون الذين يمثلون حاليا أمام النيابة العامة بابتدائية سلا يتدربون باستعمال آلات موسيقية في غابة حي السلام، قرب سجن الزاكي بمدينة سلا... و هادو كيقلبو على الزاكي هوا لقاوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - intidam الأحد 29 مارس 2020 - 21:20
مزيان برافو السلطة ولكن الخطأ تاع الوالدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - مغربي حر الأحد 29 مارس 2020 - 21:22
الناس مالقات ماتاكل في المستشفيات،و وكلو بعدا المرضا و بينو على ان هناك دولة مسؤولة يثق فيها المواطن المغربي...الحجر الصحي و التباهي بالانفراد المغربي في الاستباق الى اتخاد قرارات مسبوقة ، و نتوما عارفين و حنا عارفين علاش فرضنو الحجر ، بكل بساطة معندكومش القدرة على تحمل بعض الاصابات فمابالكم لو كانت الاعداد بالآلاف كما هو حاصل في ايطاليا و اسبانيا، غاتوقع كارثة ...مقادينش توكلو المرضى ، عيب و عار عليكم...فين هي فلوس الصندوق، و لا تاتسالي الازمة و كل واحد ترجعوليه فلوسو، و تحسبو علينا انكم ساهمتو...مافيكم ثيقة،ناس غير مسؤولة تماما...شوفو اسبانيا و ايطاليا كيف تدبران الازمة..صحيح هناك اكتضاض ولكن ليس هناك ترك المرضى بدون اكل و لا ماء..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
10 - Abdelhak الأحد 29 مارس 2020 - 21:27
هؤلاء قاصرون وهم مستقبل البلاد ولكن إلى متى يظل الإنسان عنيدا ومستهترا لما تقوم به البلاد من تدابير لحماية المجتمع من هذا الوباء الذى شل أعظم المجتمعات التي تتوفر على كل شيء ما بالك نحن ولا زلنا غير واعين بما يجري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - غيور على حيه الأحد 29 مارس 2020 - 21:27
أتمنى المزيد من الإجراءات الصارمة وخصوصا في الأحياء الشعبية هناك ولله الحمد أناسا واعون بخطورة الوضع ولكن هناك شبابا لايكترثون بما يدور الأن ولنأخذ مثالا لذلك مكناس (حي القصبة) فهو مليئ بشباب لازالوا يملأون شوارع الحي ولايكترثون لأية نصيحة لا من المجتمع المدني ولا من رجال السلطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - فاس الأحد 29 مارس 2020 - 21:28
ربي يعاون الدولة ديالنا على السهر لراحتنا ونطلب السماح لهؤلاء القاصرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
13 - mahboub الأحد 29 مارس 2020 - 21:28
هناك فوضى عارمة في مدينة سلا في ظل حالة الطوارئ كل الازقة هناك فيروسات بشرية اكبر من الوباء شغلهم الحشيش والمخدرات والكلام الساقط سلا فوضوية بامتياز ليلا ونهارا واتمنى من السلطة أن تقوم بعملها وتضرب من حديد على كل الخارج عن القانون. وعدم التسامح مع هؤلاء. لان هناك أطر تضحي بحياتها على سهر علينا ليلا ونهارا.
كيف لا نساعدهم ولو بالمكوت في بيوتنا.اقل ما نعمله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - Marocain الأحد 29 مارس 2020 - 21:30
" ويتركن أبناءهن في البيوت لوحدهم، دون وجود آبائهم، ما يجعل مراقبتهم أمرا صعبا، على حد تعبيره"
دابا يمشيو يتوانسو مع بعضهم فالاصلاحية
او ميبقاوش بوحدهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - محلل الأحد 29 مارس 2020 - 21:31
قاصر اذا خرج حيث لا يعلم اولي امره قد يتسبب في مضاعفة انتشار العدوى. لا عذر إذا كان هناك خطر على المجتمع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 21:31
الناشط الحقوقي يتكلم ولا يعلم أن القانون واضح وفوق كل شيء. والحالة الاستثنائية يجب على الكل احترامها وتم اخبار الجميع بها بكل الوسائل ولا داعي لخلق وقائع أخرى . فليتحملوا مسؤوليتهم ليكونوا عبرة للآخرين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - بوعبيد الأحد 29 مارس 2020 - 21:31
لي ما عارفش يربي ولادو تربيه ليه الدولة وسالا الكلام. حاجة أخرى، يبدو أن غباء هؤلاء الحقوقيين لا ينتهي. هو يقول بأنه كان على الأمن أن يأخذ التزاما من آبائهم تم يخلي سبيلهم..أتخيل كم من القاصرين يلزمنا أن نفعل معهم نفس الأمر حتى نطوق هذا المرض اللعين..وكم يلزمنا من الوقت...وا عطي لبنادم الحبس باش يتربى ويخافو وحدين خرين على ولادهم ويشدوهوم عندهوم خليونا من المزايدات والهدرة الخاوية..راحنا في حالة حرب أ عباد الله وماش مزال مابغيتو تفهمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - ضرب بيد من حديد. ..! الأحد 29 مارس 2020 - 21:32
ليس هناك من أفسد القاصرين من المغرب أكثر من هؤﻻء الدين يلقبون بالحقوقيون !! هؤﻻء يجب معاقبتهم ، كفاكم استخفافا بأرواح اﻻبرياء ! لم يشاهدو ما بحدث في دول العالم !! اما الحقوقيون فاليبقو في منازلهم ، وقت الحماقة والهبل انتهت !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - ابو عمر الأحد 29 مارس 2020 - 21:37
احبذ ان يتم توقيع غرامات مالية على المخالفين،سواء كانوا قاصرين او بالغين.ومن تم عندما يتعلق الامر بالغرامات النقدية سوف ينضبط الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - Samiabde الأحد 29 مارس 2020 - 21:37
شكرا السلطات على هذا العمل الجبار و يجب معاقبة كل من خرق هذا الحجر الصحي الله إحفظ بلادنا يا جبار يا ودود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - ز. عثمان الأحد 29 مارس 2020 - 21:39
ورا زدتو فيه. را لحباسات عامرين. هدوك بلا عقل مشي لهاد الدرجة تشدهوم وتقدموهوم اظن ان التزام الاباء كافي. نجنبهوم كرونا ونخرجهوم مجرمين. شويا ديال لعقل مطلوب. ان حسن التدبير مطلوب في هذه المرحلة حتى لا ينقاب السحر على الساحر. و حري بنا محاربة الوباء لا محاربة المواطن المغربي المشحون. فكما علمنا التاريخ ان كثرة الضغط يولد الانفجار. اللهم ابعد عنا هذا الوباء الذي لا جهد لنا عليه سوا الدعاء لله وحده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
22 - مصطفى الأحد 29 مارس 2020 - 21:40
أنا لا أدري ما الخلل الحاصل حتى الآن ومتى يستفيق بعض المحسوبيين الأزمة بحيت إن الازمة تتفاقم يوم عن يوم لمدا تريدون تدمير أنفسكم وتدميرنا نحن معكم الكل مطالب بالبقاء في المنزل حتى تمر هاته الجائحة لكي لانفقد ماهو غالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - طاهة الأحد 29 مارس 2020 - 21:41
مشاكيل كبيرة مع دراري صغار واش زواق كيتشد شحال قدك تحدي مع لي حضيك لله يحسن عوان الميمات دالهم والله يطلق سراحهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.