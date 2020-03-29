جمارك الكركرات تحبط تهريب مخدرات وسط فواكه‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي الكركرات، اليوم الأحد، من حجز كمية جد مهمة من مخدر الشيرا على متن شاحنة بعد إخضاعها للفحص بـ"السكانير".

مصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية أورد أن كمية المخدرات التي تم حجزها على متن شاحنة نقل دولية مرقمة بدولة بوركينافاسو، محملة بفواكه ومتجهة نحو دولة مالي، بلغ وزنها 854 كيلوغراما.

وتم توقيف السائق وتسليمه للمصالح الأمنية المختصة التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.