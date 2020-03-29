24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الوباء، الطائفية والاخلاق (5.00)

  2. ماكرون يتضامن مع إيطاليا ويرفض أنانية أوروبا (5.00)

  3. مخالفو حالة الطوارئ (5.00)

  4. حصد كورونا لأرواح "صغار السن" يفند استسهال مخاطر الفيروس (5.00)

  5. الجيش الفرنسي ينقل مرضى "كوفيد 19" إلى ألمانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جمارك الكركرات تحبط تهريب مخدرات وسط فواكه‎

جمارك الكركرات تحبط تهريب مخدرات وسط فواكه‎

جمارك الكركرات تحبط تهريب مخدرات وسط فواكه‎
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 14:25

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي الكركرات، اليوم الأحد، من حجز كمية جد مهمة من مخدر الشيرا على متن شاحنة بعد إخضاعها للفحص بـ"السكانير".

مصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية أورد أن كمية المخدرات التي تم حجزها على متن شاحنة نقل دولية مرقمة بدولة بوركينافاسو، محملة بفواكه ومتجهة نحو دولة مالي، بلغ وزنها 854 كيلوغراما.

وتم توقيف السائق وتسليمه للمصالح الأمنية المختصة التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن الأحد 29 مارس 2020 - 14:55
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذ شي لي باقي ناقص الدولة دبا. نتمنى أن كل يرجع كل إنسان إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الطريق الصحيح والمستقيم. فهذا ابتلاء من الله وامتحان لسائر البشر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - ورزازات الأحد 29 مارس 2020 - 15:05
واش هد معبر الكركرة فيه شي مرقبة من طراف وزارة الصحة الهاد الوباء ولا غير الي جا يدخول ؤ ايخرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.