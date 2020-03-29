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جمارك الكركرات تحبط تهريب مخدرات وسط فواكه
الأحد 29 مارس 2020 - 14:25
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي الكركرات، اليوم الأحد، من حجز كمية جد مهمة من مخدر الشيرا على متن شاحنة بعد إخضاعها للفحص بـ"السكانير".
مصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية أورد أن كمية المخدرات التي تم حجزها على متن شاحنة نقل دولية مرقمة بدولة بوركينافاسو، محملة بفواكه ومتجهة نحو دولة مالي، بلغ وزنها 854 كيلوغراما.
وتم توقيف السائق وتسليمه للمصالح الأمنية المختصة التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن الأحد 29 مارس 2020 - 14:55
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذ شي لي باقي ناقص الدولة دبا. نتمنى أن كل يرجع كل إنسان إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الطريق الصحيح والمستقيم. فهذا ابتلاء من الله وامتحان لسائر البشر.
2 - ورزازات الأحد 29 مارس 2020 - 15:05
واش هد معبر الكركرة فيه شي مرقبة من طراف وزارة الصحة الهاد الوباء ولا غير الي جا يدخول ؤ ايخرج
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