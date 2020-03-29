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الرئيسية | حوادث | تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن

تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن

تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 16:43

قرر وكيل الملك إيداع مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية سجن الرشيدية، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم "العصيان بواسطة منشورات إلكترونية والتحريض على خرق إجراءات الطوارئ الطبية والامتناع عن تنفيذ القرارات التي تصدرها السلطات العامة".

وقد تم توقيف المعني بالأمر بعد تدوينة كتب فيها: "اليوم 27 مارس.. بقات أربعة أيام لخروج الشعب إلى الشوارع للبحث عن لقمة عيشه.. بلا ما تبرزطو لهؤلاء الفقراء ريوسهم بالحجر الصحي وبـ"بقى فدارك" وبعبارات نناقش وندرس ونفكر..".

وتم تقديم المستشار الجماعي "أ.ح" صباح اليوم الأحد من طرف الشرطة القضائية بالرشيدية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بعد الاستماع إليه في محضر رسمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - abde الأحد 29 مارس 2020 - 16:58
الحمد لله واقيلا كورونا غدير المساوات
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2 - jamal الأحد 29 مارس 2020 - 17:02
الفقيه لي نتسناو براكتو دخل الحامع ب بلغتو.
مستشار جماعي لي ينصحنا صدق هو لي خاصو النصائح
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31
3 - Omar الأحد 29 مارس 2020 - 17:07
التنطع الخاوي والجهل المزدوج، ممثل السكان يدفعهم للتهلكة.
الغباء أشد فتكا من البلاء
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4 - عبدالله الأحد 29 مارس 2020 - 17:09
هذا هوا الفقيه لي نتسناو براكتوا. هذا يضهر أنه كاينين بعض السياسين عندا مواعينش، والمشكل هو أنه كيزيد إحرض الناس. خاصوا إتعاقب و خصوصا أنه في مركز حساس.
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5 - Ammar الأحد 29 مارس 2020 - 17:11
هذه عينة من المستشارين الذين وكل لهم أمر المواطن المغربي سيماهم في تصرفاتهم: جهل وغباء.
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6 - سباتة الأحد 29 مارس 2020 - 17:15
راسمالهم غ بلابلا. شكون لي واقف دابا. من غير القائد ؤ شرطي ؤ مخزني لحماية المواطن.
أعمال الحكومة واضحة على أرض الواقع. كانوا دائما في خدمة المواطن؟؟؟؟
السياسين يبحثون عن جواز أزرق للهروب من هاته المحنة . الجواز الأحمر مبقاش نافع.
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7 - ال بو جا دي على وزن.... الأحد 29 مارس 2020 - 17:16
هذا مالو مسكين سخن عليه راسو ياك ما "كورونا" شداتو. لا ذابا الامن اللي شدوه. ياك ما تعداوش عليه اوا سير اوليدي تكلاسا شي شوية باش تنزل ليك السخانة
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8 - abdelhafid الأحد 29 مارس 2020 - 17:19
لا حول و لا قوة إلا بالله اوا ملي واحد مستشار جماعي يقول بهال هاد الهضرة راه ما بقى مايتقال بهال هادو هما لي خرجو على البلاد حنا الكل خاص يكون ملتزم و يكون قد المسؤولية باش نتخطاو هاد الجايحة جاي هدا كيحرض الناس باش تخرج راه هذا جايحة براسو هذا راه اكثر من كورونا مازال كورونا واحد نهار غادي نلقاو ليها العلاج اما هذا مكندنش نلقاو ليه علاج الله يحمي بلادنا و الحل هو نبقاو ف الدار حتى يزول الخطر الله يحفظ المغاربة و الإنسانية من هذا الوباء
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