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كُتّاب وآراء
تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن
قرر وكيل الملك إيداع مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية سجن الرشيدية، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم "العصيان بواسطة منشورات إلكترونية والتحريض على خرق إجراءات الطوارئ الطبية والامتناع عن تنفيذ القرارات التي تصدرها السلطات العامة".
وقد تم توقيف المعني بالأمر بعد تدوينة كتب فيها: "اليوم 27 مارس.. بقات أربعة أيام لخروج الشعب إلى الشوارع للبحث عن لقمة عيشه.. بلا ما تبرزطو لهؤلاء الفقراء ريوسهم بالحجر الصحي وبـ"بقى فدارك" وبعبارات نناقش وندرس ونفكر..".
وتم تقديم المستشار الجماعي "أ.ح" صباح اليوم الأحد من طرف الشرطة القضائية بالرشيدية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بعد الاستماع إليه في محضر رسمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
مستشار جماعي لي ينصحنا صدق هو لي خاصو النصائح
الغباء أشد فتكا من البلاء
أعمال الحكومة واضحة على أرض الواقع. كانوا دائما في خدمة المواطن؟؟؟؟
السياسين يبحثون عن جواز أزرق للهروب من هاته المحنة . الجواز الأحمر مبقاش نافع.