تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن

هسبريس من الرباط

قرر وكيل الملك إيداع مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية سجن الرشيدية، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم "العصيان بواسطة منشورات إلكترونية والتحريض على خرق إجراءات الطوارئ الطبية والامتناع عن تنفيذ القرارات التي تصدرها السلطات العامة".

وقد تم توقيف المعني بالأمر بعد تدوينة كتب فيها: "اليوم 27 مارس.. بقات أربعة أيام لخروج الشعب إلى الشوارع للبحث عن لقمة عيشه.. بلا ما تبرزطو لهؤلاء الفقراء ريوسهم بالحجر الصحي وبـ"بقى فدارك" وبعبارات نناقش وندرس ونفكر..".

وتم تقديم المستشار الجماعي "أ.ح" صباح اليوم الأحد من طرف الشرطة القضائية بالرشيدية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بعد الاستماع إليه في محضر رسمي.