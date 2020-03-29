24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)

  2. تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن (5.00)

  3. مخالفو حالة الطوارئ (5.00)

  4. مصحات خاصة تدخل على الخط للتكفل المجاني بمصابي "كورونا" (5.00)

  5. هذه الإجراءات الوقائية الشيلية ضد فيروس كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خبر زائف حول "كورونا" يورط قاصرا في تنغير

خبر زائف حول "كورونا" يورط قاصرا في تنغير

خبر زائف حول "كورونا" يورط قاصرا في تنغير
هسبريس من تنغير
الأحد 29 مارس 2020 - 17:40

قرر ممثل النيابة العامة بابتدائية تنغير، اليوم، متابعة قاصر من مدينة بومالن دادس (17 سنة) في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية.

ومثل القاصر، صباح الأحد، أمام النيابة العامة بابتدائية تنغير، لتورطه في نشر خبر زائف حول فيروس "كورونا" المستجد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مساء السبت، حيث تمكنت مصالح المركز الترابي الدرك الملكي لبومالن دادس من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة ويدرس في البكالوريا، لنشره خبرا زائفا يتعلق بـ"كورونا".

وتمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المعني بالأمر بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى أن تم تقديمه اليوم الأحد أمام ممثل النيابة العامة.

وتحدث المتهم، الذي تم تحديد أول جلسة لمحاكمته يوم 5 ماي المقبل، في تدوينته عن ظهور عشرات الإصابات بـ"كورونا" ببومالن دادس، مضيفا أن الدراسات أتبتث أن عيادة خاصة بالمدينة هي بؤرة انتقال العدوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - امين الأحد 29 مارس 2020 - 18:08
لا اسمع بمثل هاته الأخبار الا في الدول القمعية الاستبداديه الديكتاتوريه. لو كان في بلد ديموقراطي لما حصل له هذا القمع. المخزن كالعاده يعامل ابناءه كعبيد و كالقطيع لا حق لهم و لا رأى لهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.