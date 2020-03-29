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كُتّاب وآراء
خبر زائف حول "كورونا" يورط قاصرا في تنغير
قرر ممثل النيابة العامة بابتدائية تنغير، اليوم، متابعة قاصر من مدينة بومالن دادس (17 سنة) في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية.
ومثل القاصر، صباح الأحد، أمام النيابة العامة بابتدائية تنغير، لتورطه في نشر خبر زائف حول فيروس "كورونا" المستجد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مساء السبت، حيث تمكنت مصالح المركز الترابي الدرك الملكي لبومالن دادس من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة ويدرس في البكالوريا، لنشره خبرا زائفا يتعلق بـ"كورونا".
وتمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المعني بالأمر بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى أن تم تقديمه اليوم الأحد أمام ممثل النيابة العامة.
وتحدث المتهم، الذي تم تحديد أول جلسة لمحاكمته يوم 5 ماي المقبل، في تدوينته عن ظهور عشرات الإصابات بـ"كورونا" ببومالن دادس، مضيفا أن الدراسات أتبتث أن عيادة خاصة بالمدينة هي بؤرة انتقال العدوى.